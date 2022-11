Je zwei Erfolge und Niederlagen

Viernheim. Neben den Oberliga-Herren bestritten auch weitere Teams der BG Viernheim-Weinheim ihre Rundenspiele am Wochenende. Die Herren II und das Team der Jugendbasketballbundesliga (JBBL) blieben siegreich, die U18 und die Damen unterlagen knapp.

Robin Zimmermann ist bei der BG auch für die zweite Herrenmannschaft und die U18 verantwortlich. Mit den Männern gelang ein wichtiger 78:61-Heimsieg gegen den Heidelberger TV II. 63 Punkte davon erzielten aktuelle U18-Spieler. In der Landesliga belegt das Team einen gesicherten Mittelfeldplatz.

Die U18 selbst musste dagegen einen kleinen Rückschlag bei ihren Titelambitionen in der Oberliga einstecken. Das Team kassierte in Wieblingen eine 83:85-Niederlage nach Verlängerung. Bei den „Sharks“-Junioren ragte Koray Kocak heraus, der mit acht Dreiern und 33 Punkten Top-Scorer der Partie wurde.

Eine Niederlage mussten auch die Landesliga-Damen einstecken. In Ziegelhausen verloren sie ebenfalls knapp mit 41:45 und mussten die Gastgeberinnen in der Tabelle an sich vorbei ziehen lassen. Nach zwei deutlichen Niederlagen gut erholt zeigten sich dagegen die Rhein-Neckar Metropolitans in der JBBL. Bei den White Wings Juniors in Hanau glückte ein 59:53-Erfolg, der für die Ausgangslage in der Relegationsrunde noch wichtig werden könnte. su