Japanische Künstler stellen bei Gerdi Gutperle aus

Viernheim. In der Zeit der Pandemie war es still um den Kunstraum Gerdi Gutperle. Mit einer internationalen Ausstellung gab es nun einen glänzenden Neubeginn. 13 japanische Künstler und Künstlerinnen machen die Jahresausstellung Gerdi Gutperles zu einem internationalen Kunsterlebnis. Schon bei der Begrüßung der Gäste informierte die Veranstalterin über die Zusammenarbeit zwischen der Mannheimer Galerie Böhner und der Smart Ship Gallery in Tokio.

Die Anwesenheit der beiden Galeristen Claus-Peter Böhner-Fery und Gerold Maier war ein Zeichen der Verbundenheit mit Gerdi Gutperle und ihrem beispielhaften Kunstraum. Die Galeristen und Gerdi Gutperle hatten sich auf der „Art Karlsruhe“ kennengelernt und eine rege Zusammenarbeit beschlossen.

Die Vermittlung von 13 bedeutenden japanischen Künstlerinnen und Künstlern zu dieser Ausstellung bietet den Kunstfreunden die Möglichkeit des Vergleichs europäischer und asiatischer Gegenwartskunst.

Die außergewöhnliche Vielfalt der Exponate beginnt bereits bei den Formaten. Während bei früheren Ausstellungen fast immer mächtige Großformate zu sehen waren, erfreuen bei dieser Ausstellung auch mittelgroße und Kleinformate.

Zusammenhalt als Motto

Natürlich suchen die Besucher die oft verblüffenden Vergleiche bei den Bildern und Skulpturen. Gerdi Gutperle stellt ihre nunmehr etwas verspätet gezeigte Jahresausstellung unter das Thema „Zusammenhalt“, auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Diese Empfindung entspricht der Orientierung der Künstlerin, die mit ihrer Kunst Brücken schlagen und Menschen zusammenführen möchte.

Einige für die Jahresausstellung vorgesehenen Werke sind bereits verkauft und abgeholt, so dass nur Fotos davon gezeigt werden können. Gerdi Gutperle informierte die Gäste, dass der gesamte Erlös aus dem Verkauf ihrer Werke in ihre Stiftung fließt, womit ein von ihr und ihrem Mann gegründetes Kinderkrankenhaus in Indien finanziert wird.

Bei dieser außergewöhnlichen Ausstellung in mehreren Räumen waren Anmerkungen des Kunsthistorikers und Schriftstellers Helmut Orpel für die Besucher eine wertvolle Orientierungshilfe. „Dabei fügt sich ein Bereich des traditionellen japanischen Kunstschaffens kongenial mit den Arbeiten von Gerdi Gutperle zusammen“, nannte er die Ausstellung als Beispiel dafür, wie Unterschiede zusammengeführt werden können. In ferne Länder führen ihre „Reisebilder“ aus dem Dschungel Südostasiens und von den Tempelanlagen von Angkor im heutigen Kambodscha.

Die Besonderheiten der Welt zeigen einige der Bilder aus Japan auf sehr unterschiedliche Weise. Zum Teil sind es traditionelle Tuschezeichnungen auf Japan-Papier, Darstellungen des Mikrokosmos, der Dynamik zwischen Aufbau und Verfall von Wellen in dunklen Blautönen, fast märchenhafte Motive in Pastellfarben und auch Pop Art. Oft ist Abstraktion mit Gegenständlichem verbunden. Besondere Bewunderung fanden auch kleine Skulpturen und Glasgefäße mit filigranen Mustern.

Die Zusammenarbeit mit der Galerie Böhner ermöglicht dem Kunstraum Gerdi Gutperle die Teilnahme an wichtigen europäischen Kunstmessen: Brüssel und Straßburg sind in Planung. Das war wohl die wichtigste Botschaft dieser Vernissage. Denn Ausstellungen europäischer Künstler in japanischen Galerien sind derzeit nicht möglich, da dort extremer Platzmangel herrscht..

Die Ausstellung dauert bis zum Jahresende 2021. Sie ist freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Es können auch Termine telefonisch vereinbart werden unter den Nummern 06204/91 45 73 0 oder 0177/40 06 222.