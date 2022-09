Jahrgang fährt ins Salzburger Land

Viernheim. Die nachgeholte Jubiläumsreise an den Lago Maggiore 2021 war bei den Jahrgangsangehörigen so gut angekommen, dass sie für dieses Jahr wieder eine große Reise beschlossen hatten. Das Ziel war Hipping-St.Georgen am Attersee im Salzburger Land. Von einem komfortablen Hotel aus unternahm die Gruppe täglich Ausflüge wie an den Wolfgangsee oder mit der Zahnradbahn auf den 1782 Meter hohen Schafberg, von dem aus die Teilnehmer einen 360-Grad-Rundblick genossen. Nach sechs Tagen Sonnenschein fiel der erste Regen genau nach Beendigung des Besichtigungsprogramms. H.T. (Bild: Hans Todt)

