Jahrgang 1937/38 unternimmt Ausflug in den Schwarzwald

Viernheim. 45 Jahrgangsangehörigen mit Partner und Freunden unternahmen kürzlich einen Tagesausflug in den Schwarzwald. Bei einer Frühstückspause stärkte sich die Gruppe mit belegten Brötchen, Saft, Wasser und Weißwein. Auch die katholische Autobahnkirche wurde von einigen besucht. Weiter ging es zum Mummelsee, wo bei einem Stück Schwarzwälder Kirschtorte eine Kaffeepause gemacht wurde. Nächstes Ziel war Vollmers Mühle in Seebach. Dort wurden sie von Willi Kern vom Heimat- und Verkehrsverein Seebach empfangen, der sie über die 250 Jahre alte Mühle informiert. Eine Besonderheit war die bewirtete Brauchtumsveranstaltung, mit spinnen am Spinnrad, Butter stampfen und Kienspan schneiden. Selbst ein Lied wurde von Kern angestimmt und die Viernheimer stimmten mit ein. Anschließend kam die von der Gruppe gestampfte Butter mit einer zünftigen Vesper auf den Tisch. Bei Wein, hauseigenem Bier und Saft herrschte gute Stimmung, ehe die Heimreise angetreten wurde. Der Ausflug hat allen sehr gut gefallen. red

