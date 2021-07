Irische Segenswünsche zum Anfang und Ende der Tour

Viernheim. Die Wanderschuhe hat er längst gegen bequemeres Schuhwerk getauscht. Etwas erschöpft, aber zufrieden sitzt Gunter Lutzi im Hospizgarten in der Abendsonne und genießt das kleine Konzert. „Ich liebe diese Musik!“, freut sich der 64-Jährige.

Das Schwester-Paterna-Hospiz ist die vorletzte Station einer großen Tour. Vor drei Wochen hat sich der Bibliser auf den Weg gemacht zu einer knapp 800 Kilometer langen Wanderung. Sein Ziel: auf die Hospizbewegung aufmerksam machen. Als ehrenamtlicher Helfer im Hospiz in Bensheim weiß er: „Die Arbeit der Mitarbeiter wird viel zu wenig gewürdigt.“

23 stationäre Hospizeinrichtungen in Hessen hat der Bibliser besucht, das Viernheimer Hospiz ist die letzte Station seiner Runde. „Ich habe in Gäste- und Angehörigenzimmern übernachtet, und die Gastfreundschaft war herausragend“, erzählt Gunter Lutzi über die Besuche in den 21 anderen Einrichtungen.

Und auch im Schwester-Paterna-Hospiz wird der engagierte Wanderer feierlich empfangen. Der evangelische Posaunenchor gibt ein kleines Konzert im Garten, unter der Leitung von Dirigent Leon Kolb ist ein buntes musikalisches Potpourri zu hören – vom klassischen Marsch „Pomp and Circumstances“ über Popsongs wie „Love me tender“, „Sunny“ oder „One of us“ bis zu Disneymelodien aus „Dschungelbuch“, „Eiskönigin“ oder „Die Schöne und das Biest“. Nicht nur Gunter Lutzi gefällt das Konzert, Mitarbeiter, Gäste, Bewohner und Angehörige lauschen begeistert den Klängen der Musiker.

Auch Matthias Baaß schaut vorbei. Der Bürgermeister lobt den Einsatz von Gunter Lutzi: „Sie haben ein Experiment gewagt und ja nicht nur auf die Hospizbewegung aufmerksam gemacht, sondern auch die eine oder andere Spende gesammelt.“ Denn bei allem Einsatz von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern, einen Teil muss jedes Hospiz selbst erwirtschaften. „Rund fünf Prozent aller Kosten müssen wir selbst aufbringen“, bestätigen Ines Steyrleuthner und Janina Otte, die das Schwester-Paterna-Hospiz gemeinsam leiten, „da sind wir auf Spenden angewiesen“.

Gunter Lutzi hat sogar Geschenke im Gepäck: Pflanzensamen aus dem Hospiz in Bensheim – wie die Samen soll der Hospizgedanke aufgehen und sich weiter verbreiten. Für Harald Hofmann vom entsprechenden Fachbereich der Stadt Viernheim ist Gunter Lutzi ein positives Beispiel für bürgerschaftliches Engagement: „Einfach machen, loslaufen und schauen, was daraus wird.“ Gunter Lutzi winkt bescheiden ab: „Ich bin doch nur ein Puzzleteil.“

Der Posaunenchor schließt sein Konzert mit den „Irischen Segenswünschen“ ab. „Das habe ich zum Start meiner Tour in Bensheim auch gehört, und jetzt noch mal am Ende“, sagt Gunter Lutzi und wischt fast unbemerkt ein Tränchen weg. Die 800-Kilometer-Wanderung hat Spuren hinterlassen: „Ja, es hat etwas mit mir gemacht“, hat der 64-Jährige gemerkt. „Aber durch die Eindrücke der letzten Tage und Wochen bin ich jetzt einfach nur fertig.“