Viernheim. Aktuell leben in Deutschland 1,7 Millionen Menschen mit Demenz – Tendenz steigend. Die meisten davon werden zu Hause von Familienangehörigen betreut, was in der Regel sehr belastend ist. Diese Problematik stand im Mittelpunkt eines digitalen Rathausgesprächs, bei dem Betroffene und Experten zu Wort kamen. Ganz wichtig sei die Motivation der Pflegenden, deren Arbeit nur selten gewürdigt wird. „Aber einer muss es ja machen“ nannte ein Betroffener als Hauptgrund.

Der gut dreistündige Workshop war vom SeniorenBüro der Stadt Viernheim und dem Demenznetz Viernheim gemeinsam mit dem Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg als wissenschaftlicher Begleiter organisiert worden. „Pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz eine Stimme geben“, lautete die Überschrift. Interessierte Bürger konnten sich einwählen.

Angst vor der Zukunft

Ein Seniorenheim ist nicht für jeden eine Option. In Viernheim kümmern sich viele Angehörige persönlich um die Pflege von Ehepartnern oder Eltern. © dpa

Projektleiterin Dr. Stefanie Wiloth freute sich bei der Begrüßung besonders, dass sich auch einige betroffene Angehörige angemeldet hatten, um ihre Erfahrungen zu schildern. Dabei trat auch gleich die ganze Problematik zutage. „Betreuung rund um die Uhr ist eine große Belastung, auch wenn es Pflegedienste gibt. Schließlich muss auch noch die Hausarbeit erledigt werden. Aber irgendjemand muss es ja machen“, schilderte ein Ehemann seine Lage. In ein Pflegeheim möchte er seine Frau dennoch nicht geben. Ähnlich geht es einer älteren Dame, die ihren Mann zuhause betreut. „Er ist ganz auf mich fixiert, hat mal gute und mal schlechte Tage. Leider habe ich vom Neurologen keine Information erhalten, wie man alles richtig macht und wo es Hilfe gibt. Freunde und Bekannte sind bei diesem Thema oft verunsichert und auch wenig hilfreich“, sorgt sie sich um die Zukunft.

Dass jede Demenzerkrankung einen eigenen Verlauf hat, konnte eine jüngere Frau bestätigen, die ihre Mutter pflegt. „Solange einige Alltagsdinge noch funktionieren geht es, aber das Verhalten ändert sich – und kann sich auch sehr schnell ändern.“ Auch wenn es immer wieder heitere Momente gebe, fühle man sich als Pflegender wie in einem Hamsterrad. Dass pflegende Angehörige in Viernheim nicht alleine sind, darauf weisen die Mitglieder des Demenznetzes hin. In diesem Netz sind zahlreiche Institutionen, Ärzte und Privatpersonen vertreten, deren Anliegen es ist, Menschen mit Demenz und deren Angehörige zu unterstützen.

„Dieses Rathausgespräch lieferte viele Informationen, wir werden die Erkenntnisse aufgreifen und die Herausforderungen annehmen. Das kommunale Handeln muss darauf zielen, die bestehende Infrastruktur weiter zu verbessern“, sicherte Bürgermeister Matthias Baaß die Unterstützung der Stadt zu. Mit ihm im Boot sind dabei weiterhin Dr. Joachim Grießhaber und Pfarrer Markus Eichler.

Demenznetz bekannter machen

Harald Hofmann von Fachbereich Bürgerkommune hat für seine Arbeit viele Anhaltspunkte mitgenommen. „Wir müssen das Demenznetz noch bekannter machen und weitere Betreuungsangebote schaffen, um die Pflegenden zu entlasten. Die haben dann auch mal Zeit für sich und erfahren dadurch auch die verdiente Anerkennung“, so der städtische Mitarbeiter.

Denkbar wäre ein gemeinsamer Chor mit dementen Menschen, sofern es die Bedingungen wieder zulassen. Denn altbekannte Lieder geraten nicht so schnell in Vergessenheit. Aber auch Kurzzeit- oder Tagespflege sorgen für Entlastung. Seniorenberaterin Beate Preuss brachte eine Demenz-WG als weitere Alternative ins Gespräch, entsprechende Überlegungen wurden bereits angestellt.

