Investition in die Zukunft

Viernheim. Das Vergabegremium des hessischen Lokale-Ökonomie-Programms der Stadt Viernheim beschloss kürzlich die Förderung weiterer zwei Geschäfte mit dem EU-Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt. Darunter auch das Unternehmen Einkorn unverpackt & mehr, das im Jahr 2020 im Apothekenhof eröffnete.

Mittlerweile sieben Geschäfte erhielten bei ihren Bemühungen zur Steigerung der Attraktivität Unterstützung durch das Förderprogramm. Noch bis Juni 2022 haben Unternehmer im Kernbereich die Chance, bei einer Neuinvestition mit bis zu maximal 50 Prozent der Gesamtsumme in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt zu werden.

Über den vielversprechenden Verlauf des Förderprogramms, das 2020 in seine zweite Runde ging, freute sich Bürgermeister Matthias Baaß im Rahmen der zweiten Vergabesitzung: „Gerade in diesen Zeiten der Pandemie braucht es wahrlich Unternehmergeist, um in die Zukunft zu investieren. Mut, der mit diesem Förderprogramm belohnt wird.“

Gemeinsam mit Thomas Lauth (Volksbank Darmstadt-Südhessen) aus dem Vergabegremium überreichte er jetzt die entsprechende Urkunde an die beiden Existenzgründerinnen Giselle Marcano Valiente und Sabrina Winkler, die mit ihrem Geschäft und ihrem nachhaltigen Konzept die Innenstadt bereichern.

Bei Einkorn unverpackt & mehr werden Bio-Produkte in Wohlfühlatmosphäre angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das plastikfreie Konzept bietet Lebensmittel, aber auch Non-Food-Artikel aus den Bereichen Kosmetik, Hygiene und Reinigungsmittel an. red