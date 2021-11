Interimsvorstand soll Weichen für die Zukunft stellen

Viernheim. Die Vereine „Die Brücke“ und „Hand in Hand“ haben bei einer gemeinsamen Mitgliederversammlung die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Nach einem Zukunftsworkshop wurden zahlreiche Varianten der künftigen Vereinsarbeit diskutiert und erste Schritte eingeleitet. So soll ein Interimsvorstand in den kommenden zwölf Monaten die Maßnahmen umsetzen.

„Der Vorstand stellt sich neu auf, die Vereinsführung wurde neu zusammengesetzt. Langjährige Vorstandsmitglieder, insbesondere Kassenwart Hans Scholl, Projektleiterin Christel Scholl und Schriftführerin Bärbel Ruppel, gehen in den wohlverdienten ehrenamtlichen Ruhestand“, ließ die Erste Vorsitzende Ulrike Haas nach ihrer Begrüßung wissen. Sie selbst steht für das Amt der Vorsitzenden ebenfalls nicht mehr zur Verfügung, verbleibt aber im geschäftsführenden Vorstand.

Mehrere Schultern

Die organisatorischen Aufgaben sollen künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. Der Interimsvorstand soll das innerhalb eines Jahres bewerkstelligen. „Dann sehen wir weiter“, so Haas. Das Gremium setzt sich folgendermaßen zusammen: Die Geschäfte leiten Martina und Dieter Meister sowie Sabine Jordan-Stanomir und Ulrike Haas. Als Beisitzer fungieren Angelika Bugert, Evelyn Kreher, Ria Bretschneider, Hildegard Friedmann, Martina Böhm und Anne Fischer-Krischker

Ein Thema wird das Projekt „Älter werden in Viernheim – Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten“ sein, das in Zusammenarbeit mit der Stadt Vierheim und dem Seniorenbüro durchgeführt wird.

„Die Mitgliederzahl liegt aktuell bei 124, und die Finanzen sind ausgeglichen“ ließ die Erste Vorsitzende in ihrem Rechenschaftsbericht wissen. Pandemiebedingt sei man in den zurückliegenden beiden Jahren kaum an die Öffentlichkeit gegangen. Im Februar sei allerdings in einem Bericht im „Südhessen Morgen“ die Lage geschildert worden.

Die Stammtische finden seit Juni dieses Jahrs wieder regelmäßig statt, genauso wie der Spielenachmittag. Das Fest der Begegnung fand dagegen zum letzten Mal im Januar 2019 statt. Die Senioren-Gymnastik wurde ebenfalls ausgesetzt, auch weil eine Kursleitung und ein Raum fehlen. Ähnlich sieht es beim Großeltern-Kind-Projekt aus. Die Räumlichkeiten der SBS stehen dafür nicht mehr zur Verfügung. Ulrike Holl gibt die Leitung ab. Hildegard Friedmann und Ursula Kiß übernehmen. Das Familienbildungswerk stellt sein Kinderhaus zur Verfügung. Wann der Neustart erfolgt, steht allerdings noch nicht fest.

Der Stammtisch und der Spiele-nachmittag sollen wieder monatlich stattfinden, ein Ausflug ist in Planung. Im November ist in der Kulturscheune eine weitere Zukunftswerkstatt geplant. Außerdem nimmt der Verein an der Weihnachtsaktion „Brief an den Weihnachtsmann“ teil, bei der Briefe an den Nikolaus individuell beantwortet werden.