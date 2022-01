Interessierte Besucher basteln sich eigene AvH-Buttons

Viernheim. Der Andrang war groß. Kinder von insgesamt zwölf Grundschulklassen kamen zur Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH), um sich gemeinsam mit ihren Klassenlehrern und -lehrerinnen ihre potentiell neue Schule anzuschauen, die sie nach den Sommerferien besuchen werden. Nachdem vergangenes Jahr aufgrund der Corona-Lage der Tag der offenen Tür komplett ausfallen musste, konnte Alexander Haas von der AvH dieses Jahr für die Grundschüler einen Besuchstag organisieren. Allerdings: Der „öffentliche“ Tag der offenen Tür, der für Samstag geplant war, muss wegen der Pandemie auch dieses Jahr entfallen. Für die Eltern gab es stattdessen einen digitalen Infoabend.

Damit für alle genug Platz war und um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, kamen die Klassen der vier Grundschulen (Schillerschule, Nibelungenschule, Friedrich Fröbel Schule und Goetheschule) zeitversetzt für jeweils etwa eine Stunde, und jede Grundschulklasse besuchte mit ihrer Klassenlehrkraft nacheinander verschiedene Räume, in denen sich die Fächer und Lehrkräfte der AvH den Kindern vorstellten.

Ausflug in die Ritterzeit

So konnten die Mädchen und Jungs mit viel Spaß im Fach Englisch englische Lernspiele ausprobieren, die die Klasse 5aH an einem Projekttag gebastelt hatte und den „neuen Kleinen“ nun erklärte. Die Spanisch-Fachschaft präsentierte sich farbenfroh mit ihrem Maskottchen, und neben Videos und Fotos von Projekten, die von Oberstufenschülern vorgestellt wurden, konnten die Kinder auch Spanisch sprechende Länder suchen und erste Begriffe bei einem Wörterquiz lernen.

Die Fachschaft Kunst hatte alles vorbereitet, damit sich die Grundschüler ihre eigenen AvH-Buttons selbst gestalten konnten. Neben Lehrkräften waren hier auch Schüler der 8. und 9. Klassen mit dabei, um den Kindern aus der Grundschule zu helfen. In Geschichte wurden alle mit auf eine Reise in die Vergangenheit genommen, sie machten Streifzüge durch Ritterburgen, die Steinzeit, das antike Griechenland und Rom sowie ins alte Ägypten. Die Kinder waren sehr interessiert an den Themen und durften etwa auch ihre eigene ägyptische Pyramide basteln. Die Naturwissenschaften waren durch das Fach Biologie vertreten, das bereits in der 5. Klasse unterrichtet wird. Hier lernten die Schüler mit einem Puzzle die Ernährungspyramide kennen, konnten beobachten, wie man Stärke nachweist, hatten die Möglichkeit, ein Modell des menschlichen Skeletts zu basteln und durften einen Versuch zum blinden Fleck im Auge durchführen.

Die „Skiwoche“ ist vermutlich die berühmteste Fahrt der AvH. 80 bis 90 Sechstklässler fahren jährlich nach St. Johann in Tirol, um das Skifahren zu lernen und unvergessliche Erlebnisse mit nach Hause zu nehmen. Die Viertklässler durften sich einen Videozusammenschnitt der letzten beiden Fahrten anschauen, anschließend bekamen sie von den „Skiguides“, älteren Schülern, eine Führung durch „Ottos Skistall“, wo Arbeiten wie das Wachsen und Kantenschleifen der Ski stattfinden. Auch die Physik & Robotik, der 3D-Druck, die Fachschaften Arbeitslehre, Politik und Wirtschaft, Musik und Französisch hatten sich auf die jungen Besucher vorbereitet und erklärten ihnen, welche spannenden Themen sie an der AvH erwarten.

Die Grundschüler und ihre Klassenlehrer waren mit dem Tag sehr zufrieden und haben sich gefreut, dass sie trotz Corona die Möglichkeit hatten, einen guten Einblick in ihre mögliche neue Schule zu bekommen. „Wir freuen uns, dass der Tag der offenen Tür zumindest in Teilen in Präsenz stattfinden konnte, wenn auch in einem anderen Format“, zieht Schulleiterin Cornelia Kohl ebenfalls eine positive Bilanz. red