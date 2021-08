Infostand auf dem Wochenmarkt

Viernheim. Am Samstag, 28. August, kommt das Beteiligungsforum Handicap mit einem Infostand von 9 bis 12 Uhr auf den Wochenmarkt und bietet eine Sprechstunde an. Ziel ist es, in einen Austausch über Barrieren und Barrierefreiheit zu kommen. Bestehende Barrieren im Alltag können dabei den Mitgliedern gemeldet werden. In der Sprechstunde wird auch über die Arbeit des Beteiligungsforums berichtet, das sich sowohl aus Betroffenen als auch aus Vertretern der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik zusammensetzt. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 06204/98 84 07 oder per E-Mail an beteiligungsforum.handicap@viernheim.de. red

