Infos über Trickbetrug

Viernheim. Egal, ob Haustürgeschäfte, Trickbetrügereien oder Abzocke im Internet, sehr oft sind ältere Mitmenschen davon betroffen. Für die Verantwortlichen des Sozialverbandes VdK Viernheim war das Grund genug, bei einem Infonachmittag auf die Gefahren hinzuweisen und Verhaltensregeln zu vermitteln. Der VdK-Vorsitzende Alois Thurner konnte als Referenten Michael Fix vom Polizeipräsidium Südhessen gewinnen. Anwesend waren auch Bayram Gül und Diana Gürel, die in Viernheim für solche Betrugsmaschen zuständig sind. Das Referat von Michael Fix war durch die kurzen filmischen Beispiele von raffinierten Vorgehensweisen sehr informativ und kurzweilig, zeigte bildlich, wie man in solche Situationen geraten kann, und was man tun und lassen sollte. In der Pause wurde bei Kaffee und Kuchen angeregt diskutiert und so manches persönliche Erlebnis geschildert.

Alois Thurner nutzte die Zusammenkunft, um auf einige freie Plätze bei der Tagesfahrt am Donnerstag, 30. März, zu Adler in Haibach und der Glücksfabrik Koziol in Erbach hinzuweisen. Außerdem bietet der VdK am Samstag, 10. Juni, eine kostenlose Busfahrt zum Hessentag in Pfungstadt an. Anmeldung unter Telefon 06204/7 98 91. JR