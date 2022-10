Infos über Brustkrebs

Viernheim. Zu einem Infoabend zum Thema Brustkrebs lädt das Gleichstellungsbüro der Stadt ein: am Dienstag, 11. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Anlass ist der Brustkrebs-Aktionsmonat Oktober, der die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs in das öffentliche Bewusstsein rücken soll. Auch das Gleichstellungsbüro macht alljährlich auf diesen Monat aufmerksam.

Zu Gast ist an diesem Abend Katharina Rohmert, Ärztin bei pro familia. Im Anschluss an ihren Vortrag mit maximal 17 Teilnehmenden kann in kleiner Runde eine Selbstuntersuchung der Brust vorgenommen werden. Hierzu sind eine Matte, Decke und ein Kissen mitzubringen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Telefon 06204/98 83 61 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de mit Angabe über Teilnahme an der ersten oder an beiden Veranstaltungen ist erforderlich. red