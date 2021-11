Infos für künftige Fünftklässler-Eltern

Viernheim. Die Alexander-von-Humboldt-Schule lädt als weiterführende Schule alle Eltern von Viertklässlern zu einem Informationsabend ein. Er findet aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht in Präsenz, sondern als Online-Veranstaltung statt. Termin ist am Donnerstag, 18. November, von 19 bis 20.30 Uhr. Wie die Schule informiert, wird die Plattform „Teams“ genutzt. Der Link soll etwa 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn auf der Homepage der Schule unter avh-in-viernheim.de veröffentlicht werden.

Wer über ein mobiles Gerät teilnehmen möchte, muss nach Aufruf des Links auf der Homepage die App Teams installieren. Wer über einen PC teilnimmt, benötigt nur einen Internet-Browser. Eine detaillierte Beschreibung ist auch auf der Homepage zu finden. red