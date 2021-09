In Viernheims Bezirk neun wird doppelt gewählt - wegen infratest dimap

Viernheim. Auf den Schulfluren und in den Turnhallen ist großer Betrieb: In der Nibelungenschule, der Alexander-von-Humboldt-Schule, der Schillerschule und der Friedrich-Fröbel-Schule herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Viele Viernheimer nehmen ihr Bürgerrecht wahr und machen ihre Kreuzchen bei der Bundestagswahl 2021.

Lange Schlangen bilden sich aber nur in den wenigsten Fällen - denn ein Großteil der Wahlberechtigten hat die Unterlagen im Vorfeld ausgefüllt. „9777 Briefwahlanträge sind eingegangen“, teilt Gemeindewahlleiter Michael Fleischer den Stand am Freitagvormittag mit, rechnete da aber noch mit Nachzüglern.

Der Besuch in den Wahllokalen dauert nur wenige Augenblicke: Die Wähler holen sich beim ersten Wahlhelfer ihren Stimmzettel ab und verschwinden hinter der Wahlkabine. Neu ist bei der Wahl in Pandemiezeiten: Jeder Wähler erhält einen eigenen Kugelschreiber. Zügig sind die Kreuze gemacht, Wähler vergeben ihre Erststimme für die Direktkandidaten und kreuzen die Partei für die Zweitstimme an. Ein zweiter Wahlhelfer kontrolliert die Wahlbenachrichtigung - und erst, wenn der Wähler im Wahlverzeichnis abgehakt ist, wird der Schlitz der Wahlurne aufgedeckt. Die Stimmzettel, so gefaltet, dass die Stimmabgabe nicht sichtbar ist, flattern in die Tonne. Die Abläufe sind in allen Wahlbezirken gleich. Nur in Bezirk neun wird doppelt gewählt. Er ist einer von rund 560 Wahlbezirken in Deutschland, in denen das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap die Wähler ein zweites Mal zur Abstimmung bittet. „Für die Prognose der ARD um 18 Uhr“, erklärt Tanja Mudra vor dem Wahllokal, warum die Viernheimer gleich nochmal ihre Kreuzchen machen sollen.

„Die Teilnahme ist freiwillig“, ergänzt die Mitarbeiterin, „es machen aber fast alle mit“. Wer sich bereit erklärt, an der Prognose mitzuwirken, hat die Wahl zwischen zwei Stimmzetteln. Auf einem werden nur die vergebenen Erst- und Zweitstimmen sowie Alter und Geschlecht abgefragt. Der zweite Wahlschein fragt neben der Wahlentscheidung unter anderem auch Ausbildung, Berufsstand und das Votum von 2017 ab.

Etwa alle 90 Minuten erfolgt eine Zwischenauszählung. Die Ergebnisse werden per Telefon an infratest dimap übermittelt. „Das letzte Mal wird um 17.30 Uhr ausgezählt“, berichtet die Mitarbeiterin - danach rechnen die Meinungsforscher die 18-Uhr-Prognose aus.

Ein weiterer besonderer Bezirk ist der Briefwahlbezirk vier, der für die repräsentative Wahlstatistik 2021 ausgewählt wurde. Für diese Statistik wird neben der Wahlbeteiligung auch die Stimmabgabe nach Alter und Geschlecht untersucht. su