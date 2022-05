In Viernheim geht's nur über Umwege zum Ziel

Viernheim. In der Wasserstraße geht es nicht mehr weiter, der Kreisverkehr ist gesperrt. An der Kreuzung Lorscher Straße kann man nicht mehr in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Viernheims Autofahrer müssen wegen der Kanalarbeiten weitere Umwege fahren.

„Wir haben schon Rückmeldungen von Bürgern bekommen“, berichtet Alexander Kuhn vom Ordnungsamt, dass die Anwohner den Autoverkehr in ihren Straßen genau im Blick haben. Und in einigen Straßen wird in diesen Tagen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen festgestellt. Denn seit einer Woche ist ein weiterer Bereich der Friedrich-Ebert-Straße gesperrt: zwischen der Lorscher Straße und der Wasserstraße. Dort werden die Arbeiten am Entlastungssammler fortgesetzt und voraussichtlich bis August dauern.

Der Abschnitt Industriestraße/Friedrich-Ebert-Straße inklusive des Kreisverkehrs in der Wasserstraße soll Ende Juni wieder freigegeben werden. Die Sperrung der Straße lässt die Autofahrer andere Wege nehmen, um zu ihrem Ziel zu kommen. Viele von ihnen nutzen die Lorscher Straße und die Querstraßen, andere fahren über das Industriegebiet. Stoßweise kann da schon viel Verkehr in den Straßen entstehen. „Wir beobachten die Situation und können reagieren, wenn es erforderlich ist“, betont Alexander Kuhn.

So sei die Durchfahrt zwischen Wasserstraße und Friedrich-Ebert-Straße über die Friedrichstraße, Weihgartenstraße, Elisabethenstraße und Wiesenstraße nicht möglich. Zwischen Wasserstraße und Lorscher Straße sei das nicht vorgesehen - zumindest noch nicht. „Jede geänderte Verkehrssituation muss sich einspielen“, weiß der Mitarbeiter des Ordnungsamts.

Erst nach einigen Tagen könne man bewerten, ob die Umleitungen oder Sperrungen passend seien. „Und dann haben wir mehrere Möglichkeiten, die Lage nachzubessern“, verspricht Kuhn. So werde die Situation in der Straße „Neuer Weg“ genau beobachtet. Durch die Straße wird der Umleitungsverkehr geleitet, gleichzeitig wird der Fahrbahnbelag saniert. Da komme es zeitweise zu Wartezeiten in der Straße, die aber im Rahmen blieben. „Nach unserem Kenntnisstand gehen die Arbeiten auch zügig voran, so dass wir an der Umleitung nichts anpassen müssen“, sagt Kuhn.

In Absprache mit Einsatzkräften

Angesichts der umfangreichen Straßensperrungen und Umleitungen in Viernheim stellt sich für einige Bürger die Frage: Gelangen die Rettungskräfte an den Einsatzort? Mit dieser Sorge hat sich auch ein Leser an diese Redaktion gewandt. Die Antwort von Feuerwehr und Stadt: Ja. „Die Rettungsdienste werden bei allen Baustellen-Besprechungen eingebunden“, bestätigt Kuhn, dass sich Stadt und Rettungskräfte vor umfangreichen Straßensperrungen untereinander austauschen. Der Erste Stadtrat Jörg Scheidel bestätigte das. Ohne Absprache mit den Rettungskräften veranlasse die Stadt keine umfangreichen Sperrungen.

In diesen Austausch sei auch die Rettungsleitstelle in Heppenheim eingebunden. Im Falle von Umleitungen könnten die Streckenführungen in die Navigationsgeräte der Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungssanitätern einprogrammiert werden, damit keine wertvolle Zeit für die Suche vor Ort verloren gehe, so Jörg Scheidel.

Daniel Werner, stellvertretender Stadtbrandinspektor, erklärte gerade in Bezug auf die Friedrich-Ebert-Straße, dass die Gehwege frei seien. „Es ist durchaus zumutbar, dass die Rettungskräfte einige Meter zur Einsatzstelle laufen. Das ist zwar kräftezehrender als bei einer direkten Zufahrt, aber machbar“, sagte er. In dem Bereich liege die Brüstungsgrenze, also der Fenstersims der obersten Etage, unter acht Metern. Hier könnten Handleitern benutzt werden. Zudem lasse sich die große Drehleiter auf 23 Meter ausfahren, und der große Schlauch spritze „im Vollstrahl“ mehr als 30 Meter weit.