Während sich die Menschen hierzulande Gedanken darüber machen, wie dem Mangel an gewissen Nahrungsmitteln wie Mehl oder Speiseöl und den steigenden Preisen entgegengewirkt werden kann, ist in Viernheims Partnergemeinde Silly in Burkina Faso die Ernährungssituation der Menschen deutlich prekärer.

Keine Hirse verfügbar

Die Bewohner der Landgemeinde sind wegen der kriegsbedingten

...