In neuem Design und jung wie nie

Viernheim. Nach monatelangem Dornröschenschlaf im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zeigt sich die Viernheimer SBS in neuem Design und so jung wie noch nie. Der Name wurde von der Senioren-Begegnungs-Stätte in Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+ geändert. Man muss also nicht mehr bis ins Rentenalter warten, um an den Angeboten teilzunehmen. Außerdem wurde die Inneneinrichtung kräftig aufpoliert und erscheint jetzt in einem hellen und gemütlichen Design.

Beim Betreten des teilbaren Veranstaltungsraums fallen dem Besucher sogleich die hell gestrichenen Wände mit den farbenfrohen Bildern der Mannheimer Künstlerin Irena Wagner als Leihgaben, passende Vorhänge und das neue Mobiliar ins Auge.

Die Seniorenberater Eberhard Schmitt-Helferich (v.r.) und Beate Preuss sowie Richard Werle präsentieren die neuen Räumlichkeiten. © Othmar Pietsch

„Das war nur durch die großzügige Unterstützung von mehreren Sponsoren und durch den Einsatz ehrenamtlicher Helfer möglich. An zwei Wänden wurden Sitzbänke montiert, wodurch mehr Platz zur Verfügung steht, und einige Tische können zusammengeklappt werden, was weiteren Raum schafft“, bedankte sich Richard H. Werle aus dem SBS-Vorstand für die Spenden und die helfenden Hände.

20 000 Euro Spenden

Die Bürgerstiftung Viernheim (3000 Euro), der Lions-Club (3000) und die Stadtwerke (2500) hatten beträchtliche Summen zu den Renovierungsmaßnahmen beigesteuert und waren mit dem Ergebnis sichtlich zufrieden. Die Gesamtspenden beliefen sich auf 20 000 Euro. „Die SBS war damals der erste städtische Auftrag für mich als Architekt, und ich muss sagen, dass das Gebäude immer noch hervorragend in Schuss ist. Damals waren 1,2 Millionen D-Mark vorgesehen, die Summe wurde aber nicht ganz ausgeschöpft“, freute sich Roland Träger vom Lions-Club.

Mittlerweile können auch wieder Veranstaltungen wie der Tanztee und Spielnachmittage angeboten werden. Selbst Mottopartys sind möglich. „Wir haben aber beschlossen, dass wir bei unseren Besuchern und Gästen die 2G-Regel anwenden. Dann werden keine Masken mehr benötigt und die Datenerfassung entfällt. Außerdem sind die Leute auf der sicheren Seite“, klärt Seniorenberater Eberhard Schmitt-Helferich auf.

Das Wochenprogramm weist längst nicht mehr so viele Lücken auf wie noch vor ein paar Monaten. Aktuelle Informationen gibt es Internet auf www.viernheim.de/sbs und im Schaukasten. JR