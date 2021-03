Anmelden, Abstrich machen, warten, Ergebnis abholen – knapp 20 Minuten dauert der Vorgang. Seit Montag ist das Testzentrum der Johanniter geöffnet. An drei Tagen in der Woche können die Bürger kostenlos überprüfen lassen, ob sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Das Testangebot in Viernheim ist kurzfristig umgesetzt worden, nachdem der Kreis Bergstraße nach passenden Einrichtungen gesucht

