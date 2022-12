In der Viernheimer Musikschule trifft Orient auf Okzident

Viernheim. In der jüngeren Musikgeschichte gab es viele neue Kombinationen unterschiedlicher Instrumente. Meist müssen deshalb traditionelle Lieder mit neuen Arrangements versehen werden. So auch vor dem kostenlosen Workshop in der Viernheimer Musikschule, wo mit der Harfe und der Baglama zwei traditionelle Instrumente aus dem Orient und dem Okzident aufeinandertrafen. Am Ende gaben die zehn

...