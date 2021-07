In der Natur unterwegs

Viernheim. Die Sommerferien wegen der Pandemie in der freien Natur genießen – das ist die Idee des Projekts „Draußenspaß“, das die städtische Jugendförderung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule entwickelt hat. „Drinnen waren die Kinder lang genug, darum sind wir in die Natur unterwegs, und zwar bei jedem Wetter. Die Kinder sind ja nicht aus Zucker“, beschreibt Projektleiter Christian Stumpf die Aktion.

Der „Draußenspaß“ führt in den Wald rund um Viernheim. Auf unterschiedlichen Touren erkunden die Teilnehmer, die zwischen sechs und zwölf Jahre alt sind, gemeinsam den Forst und seine Besonderheiten. „Für alle Touren werden ein Rucksack mit Tagesverpflegung, feste Schuhe und den Wetterverhältnissen angepasste Kleidung benötigt“, betont Stumpf in der Einladung. In einem Bollerwagen sind weitere Getränke, verschiedene Spielsachen, aber auch ein Klappspaten verstaut.

Zum Auftakt unternahmen die Kinder eine Tour vom Glockenbuckel bis zum Karlstern und zurück. Die Kinder lernten dabei einiges über die Nutzung des Viernheimer Waldes, der dort in einem Wasserschutzgebiet liegt. Erklärt wurde die Entstehung des Glockenbuckel, der von großen Dünen geprägt ist.

Zusammen mit Tiffany Czerwinzki von der Kindertagesstätte Entdeckerland als weiterer Begleitperson ging es auch zum Wildgehege und dem Spielplatz am Karlstern. Dort erfrischten sich die jungen Teilnehmer bei einem Fußbad in der Kneippanlage und genossen das eiskalte Wasser. JR

