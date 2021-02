  In der Furcht gefangen

Die Furcht ist der ständige Begleiter der Frauen und Männer, die im Viernheimer Krankenhaus ihren Dienst versehen. Ihren Dienst an Covid-kranken Patienten. Diese Furcht begleitet sie nun seit knapp einem Jahr, und sie haben keine Ahnung, wann sie sie verlassen wird, zumindest in einem erheblichen Maße. Schwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte gehen zur Arbeit und wissen nicht, ob sie dieses potenziell hoch gefährliche Virus heimbringen in die Familien, zu den Großeltern. Die Situation im Viernheimer Krankenhaus – und ja nicht nur dort – ist unerträglich.

Nun wäre es zu kurz gesprungen, die Verwaltung des Kreises Bergstraße dafür verantwortlich zu machen. Als den Kommunen übergeordnete Behörde ist sie zwar an der Organisation von Impfungen beteiligt. An dem eklatanten Mangel an Impfstoff trifft den Kreis aber nicht die geringste Schuld. Die Chefeinkäufer des ersehnten Stoffs sitzen in Berlin und Brüssel. Dort gibt es viele Vorbilder im Wegducken, wenn es einer verbockt hat. Die Fehler vielredend zu übertünchen, will aber nicht gelingen.

Was die Pressestelle des Kreises auf unsere Bitte um Stellungnahme zu den Vorwürfen aus Viernheim wortreich antwortet, heißt am Ende auch nicht mehr als: Wir sind für die Knappheit des Impfstoffes nicht verantwortlich, wir müssen uns nach der Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums richten. Das ist CDU-geführt. Wie das Landratsamt in Heppenheim. Zudem steht Christian Engelhardt am 14. März zur Wiederwahl. Womöglich hätte er zu einem anderen Zeitpunkt deutlichere Worte gefunden – und es mit dem Viernheimer Belegarzt gehalten: Es ist ein Unding.