In den Ferien nach Frankreich

Viernheim. Die Jugendförderung hat sich erfolgreich an dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ beworben und bietet nun, unterstützt von der Stadt Viernheim, eine siebentägige Osterfreizeit in der neu hinzugekommenen dritten Osterferienwoche vom 16. bis 22. April an. Im Fokus dieser Familienfreizeit liegen laut einer Pressemitteilung Kinder im Grundschulalter, aber auch deren jüngere beziehungsweise ältere Geschwister und ihre alleinerziehenden Elternteile.

Ehemaliges Kloster

Ziel der Familienfreizeit ist das ehemalige Kloster und jetzige Gruppenhaus Val-Sainte-Marie in der französischen Region Franche-Comté. Das Haus bietet, abhängig von der Zimmerbelegung, Platz für bis zu zwölf Familien. Die Kinder und Elternteile erwartet ein abwechslungsreiches Programmangebot, das von den Mitarbeitern der Jugendförderung vorbereitet wird. Von lustigen Spieleabenden, gemütlichem Lagerfeuer bis hin zu Streifzügen durch Felder, Wiesen, Wälder und Flusswanderungen bieten das Haus und die Umgebung vielfältige Möglichkeiten. Die Elternteile haben die Gelegenheit zum Austausch und lockeren Gesprächen beim gemeinsamen Vorbereiten der Mahlzeiten, bei Spaziergängen und gemütlichen Abenden. Die Unterbringung der Familien erfolgt in zweckmäßig eingerichteten Mehrbettzimmern. Die An- und Abreise erfolgt mit einem Reisebus, der auch vor Ort für Ausflüge in die Region zur Verfügung steht. Durch die Förderung im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ sowie durch die Stadt Viernheim zahlen lediglich die Elternteile einen Unkostenbeitrag in Höhe von 70 Euro.

Anmeldeschluss ist am 22. März. Weitere Informationen gibt es im Treff im Bahnhof (TiB), telefonisch unter der Nummer 06204/98 84 30 sowie auf der städtischen Internetseite unter viernheim.de/leben-bauen-bildung/eltern-sein/ferienangebote. red