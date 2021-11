Viernheim. 100 ehrenamtlich tätige Frauen und Männer im Bereich des Amateurfußballs wurden bei einer festlichen Gala im Fußballmuseum in Dortmund geehrt. Mit dabei: Frank Schenkel vom TSV Amicitia Viernheim, der zum „Club 100“ gehört.

Der stellvertretende Fußballabteilungsleiter Frank Schenkel ist seit Jahren für den Frauen- und Mädchenfußballbereich beim TSV Amicitia verantwortlich. Für dieses Engagement wurde er vom Fußballkreis Mannheim mit dem DFB-Ehrenamtspreis bedacht und zusätzlich in den „Club der 100“ gewählt.

Hundert Ehrenamtliche wurden bei einem Dankeschön-Wochenende für ihre außerordentlichen Tätigkeiten und vom DFB für ihr herausragendes Engagement ausgezeichnet. Das abwechslungsreiche Programm umfasste interessante Gesprächsrunden rund um das Thema Fußball im Allgemeinen und das Ehrenamt im Speziellen. Abgerundet wurde der Tag durch den gemeinsamen Ausstellungsbesuch und ein exklusives Ehrungsessen.

Mit dabei waren prominente Gäste aus der Welt des Fußballs: DFB-Vizepräsidenten Peter Peters und Peter Frymuth, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, DFB-Botschafter für Fair-Play Jimmy Hartwig, Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich, Weltmeisterin Renate Lingor und 2014-Weltmeister Benedikt Höwedes. Bundestrainer Hansi Flick bedankte sich bei den Ehrenamtlichen per Videobotschaft. Als Vertreter des Badischen Fußballverbands waren neben den Preisträgern Waltraud Pfenning vom FC Wertheim-Eichel, Edmund Mörgenthaler vom FSV Buckenberg und Frank Schenkel auch bfv-Präsident Ronny Zimmermann vor Ort und der Vizepräsident für Gesellschaftliche Verantwortung, Sven Wolf – ein gebürtiger Viernheimer.

„Der Verein soll von der Ehrung auch etwas haben“, sagte wenige Tage später Harald Schäfer am Rande eines Frauen-Spiels. Der Vorsitzende des Fußballkreises Mannheim gratulierte nicht nur Frank Schenkel zu seiner Auszeichnung, sondern überreichte offiziell die dazugehörigen Geschenke: zwei Minitore und fünf Bälle für die Fußballerinnen.

Der DFB verleiht seit 1997 in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den DFB-Ehrenamtspreis. Aus jedem der 266 Fußballkreise wird ein Preisträger gewählt, stellvertretend für die 1,7 Millionen ehrenamtlich und freiwillig Engagierten in den Amateurvereinen. Aus diesen Kreissiegern werden zudem nochmals hundert herausragend engagierte Ehrenamtliche in den „Club 100“ des DFB aufgenommen.

Der „Club 100“ traf sich in den Vorjahren immer am Vorabend eines Länderspiels, was aufgrund der unsicheren Entwicklung der Infektionszahlen diesmal nicht möglich war. Dafür bekommen alle Geehrten im Nachgang zwei Tickets für ein Länderspiel im kommenden Jahr. su