In abstrakten Formen Vertrautes entdecken

Veirnheim. Seit Freitag gibt es Viernheimer Kunsthaus in der Rathausstraße eine neue Ausstellung zu sehen: Die Gemälde von Andreas Wolf bestehen aus abstrakten Formen und werden als ungegenständlich bezeichnet. In Zusammenhang mit einer enormen Farbenflut springen die Werke dem Betrachter förmlich ins Auge.

Fritz Stier, Vorsitzender des örtlichen Kunstvereins, freute sich bei seiner Begrüßung unter freiem Himmel über das große Interesse an der Vernissage und würdigte Andreas Wolf als „in jeder Hinsicht vielseitigen Künstler, der auch schon im europäischen Ausland und jetzt sogar in den Vereinigten Staaten präsent ist.“ Andreas Wolf ist außerdem Kurator mehrerer Galerien und hat einen eigenen Kunstverlag. Laut Fritz Stier „ein Kunstmacher und Netzwerker, der auf vielen Ebenen unterwegs ist“.

Kunsthistorikerin Kim Behm begann bei ihrer Einführung in die Ausstellung mit einem Lob für den Viernheimer Kunstverein. „Was hier im Kunsthaus geboten wird, davor muss man den Hut ziehen. Es sind immer bemerkenswerte Ausstellungen außergewöhnlicher Künstler zu sehen. Und selbst während des Lockdowns war der Verein nicht untätig.“ Das künstlerische Werk von Andreas Wolf sei von der ungegenständlichen Malerei geprägt. „Er spielt auf der Fläche mit den Farben, die Kompositionen selbst entstehen erst beim Malen und immer wieder gibt es Änderungen. Dem Betrachter gelingt es dennoch, in den abstrakten und exotischen Formen etwas Vertrautes zu erkennen, ohne dass es vom Künstler beabsichtigt ist. Andreas Wolf will nämlich keine Aussagen darstellen“ beschreibt Behm die meist großflächigen Gemälde.

Komplexe Bildstrukturen

In seiner ungegenständlichen Malerei gehe es Andreas Wolf stets um die Erschaffung komplexer Bildstrukturen. „Alle Elemente des Bildes sollen möglichst mit allen anderen Elementen interagieren. Das Ergebnis ist der scheinbare Widerspruch einer spannungsreichen Balance. Die Bilder entziehen sich einer unmittelbaren Erfassung, eröffnen aber bei längerem Hinsehen eine Vielzahl von Wegen durch das Gemälde, ähnlich wie in einer Landschaft“, so Behm weiter. An seinen großformatigen Leinwänden in Öl, Acryl und Sprühfarbe arbeite der Künstler stets sehr lange, manchmal sogar über Jahre. Die Bilder entstünden in mehreren Schichten und hätten weder Titel, noch lägen ihnen verborgene Konzepte zugrunde. Kleinere Arbeiten auf Papier in Aquarell und Gouache entstünden dagegen schneller und spielerischer.

Andreas Wolf stammt aus Heidelberg und lebt heute in Berlin. Den Bezug zu seiner Heimat hat er allerdings nicht verloren, was auch die gut besuchte Vernissage am Rande der Rathausstraße zeigte, zu der zahlreiche Freunde und Bekannte gekommen waren.