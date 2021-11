Impfteam im Bürgerhaus

Viernheim. Am Mittwoch, 17. November, findet von 11 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Viernheim eine Impfaktion statt. Das Angebot von Stadt und Kreis Bergstraße richtet sich an alle ab 12 Jahren, die eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung erhalten möchten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Verimpft wird ausschließlich der mRNA-Impfstoff von Biontech, 150 Impfdosen stehen zur Verfügung. Sind sie verbraucht, endet die Aktion. Voraussetzung für eine Auffrischungsimpfung ist, dass die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt (Beim Impfstoff Johnson & Johnson mindestens vier Wochen). Mitzubringen sind der gelbe Impfpass, die Krankenversichertenkarte und die Dokumentation der vorausgegangenen Impfung, wenn diese nicht im Impfzentrum des Kreises Bergstraße stattfand. Jugendliche unter 18 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein.

Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass es aufgrund der Tiefbauarbeiten am Kreuzungsbereich Bürgerhaus zu Verkehrseinschränkungen kommt. red