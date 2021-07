Impfangebot ohne Anmeldung

Viernheim. Für die Teilnahme an zwei Corona-Impfaktionen wirbt Bürgermeister Matthias Baaß: Ohne vorherige Anmeldung können sich Bürger am Freitag, 30. Juli, 13 bis 16 Uhr, im katholischen Sozialzentrum sowie am Dienstag, 3. August, 13 bis 16 Uhr, an der Hildegardkirche impfen lassen.

In einem Schreiben an einen Großteil der Bewohner der Weststadt macht Baaß auf das Impfangebot am Dienstag gegenüber dem Lebensmittelmarkt Knupfer aufmerksam. „Die Stadt Viernheim bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfservice des Kreises Bergstraße die Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert gegen das Coronavirus impfen zu lassen“, so der Wortlaut des Briefes. Verwendet werde der Vektor-Impfstoff Johnson & Johnson, mit dem bereits nach einmaliger Impfung eine vollständige Immunisierung gegeben sei. Eine Terminvereinbarung sei nicht erforderlich. „Nehmen Sie an der Aktion teil und helfen Sie mit, die Verbreitung des Virus zu unterbinden. Sie schützen dadurch nicht nur sich, sondern auch die Menschen in Ihrem näheren Umfeld“, betont Baaß in dem Schreiben.

Eine weitere Impfmöglichkeit gibt es bereits am Freitagnachmittag am Sozialzentrum (Stadionstraße 17). Damit sollen laut Verwaltung insbesondere Nutzer der Tafel angesprochen werden. Grundsätzlich seien aber alle Bürger willkommen. Weitere Aktionen sollen folgen. Sie richten sich an Personen, die älter als 18 Jahre sind und noch nicht geimpft wurden. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte und ein Lichtbildausweis. Viernheimer haben die Möglichkeit, spontan zum Impftermin zu kommen. Es wird aber um eine Anmeldung gebeten bei der Volkshochschule unter Telefon 06204/98 84 02 oder per E-Mail an vhs@viernheim.de. red