Immer mehr Kinder mit Anzeichen von Mangelernährung

Viernheim. Viernheim. „Die Bekämpfung des Hungers in Afrika ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt. Für mich als Christ ist es selbstverständlich zu unterstützen, wenn Hilfe gebraucht wird“, beschreibt Markus Höflein, Eigentümer der Firma Syotec in Viernheim, seine Motivation für die Spende von 3000 Euro an den Verein Focus.

Seine Frau Sabine ergänzt: „Als wir den Aufruf des Vereins in der Presse gelesen haben, war für uns klar, dass wir einen finanziellen Beitrag leisten wollen zur Unterstützung der mangelernährten Kinder.“ Und so wurde das Geld für das Ernährungsprojekt in Viernheims Partnerstadt Silly in Burkina Faso überwiesen.

Die Syotec GmbH ist im Bereich modernster Blechbearbeitung tätig. Für Vorstandsmitglied Judith Lipp ist die politische Situation maßgeblich verantwortlich für den Hunger und die Mangelernährung. Bedingt durch die terroristischen Aktivitäten wandern Binnenflüchtlinge ins südliche Burkina Faso. So haben sich in der Landgemeinde Silly über 1000 Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, angesiedelt. Da ihnen aber nur geringe Landflächen zur Verfügung stehen, können sie keine ausreichende Menge an Nahrungsmitteln erzeugen.

Bereits im Frühjahr 2022 hat der Verantwortliche des Berufsbildungszentrums, Abbé René Nana, die dringende Bitte an Focus gerichtet, die mangelernährten Kinder zu unterstützen. Der Vereinsvorstand reagierte sofort, und es konnte ein Grundstock an erforderlichen Zutaten für die Aufbaunahrung eingekauft werden.

Nahrung und Schulungen

Die Mütter erhielten parallel eine Schulung, wie Getreide, Vitamine und Mineralien für die Kinder sinnvoll zubereitet werden. In der Zwischenzeit hatte sich die Zahl der in den abgelegenen Dörfern entdeckten mangelernährten Kinder deutlich erhöht, so dass sich der Vorstand von Focus entschloss, die Gelder der Weihnachtsaktion für die Beschaffung von Aufbaunahrung zur Verfügung zu stellen. „Durch die Spende der Syotec GmbH und unzähliger weiterer Spender ist die Versorgung der mangelernährten Kinder über Monate gesichert“, freuen sich Judith Lipp und Klaus Hofmann vom Verein Focus.

Spenden sind weiterhin möglich: Focus e.V., Stichwort „Mangelernährung“, IBAN DE18 5095 1469 0013 2365 62. Bei Angabe der Adresse wird eine Zuwendungsbescheinigung zugesandt. red