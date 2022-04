Im Juni geht es nach Walldürn

Viernheim. Der Wallfahrtsverein bietet in diesem Jahr wieder eine Fußwallfahrt nach Walldürn an. Sie findet am Wochenende, 25. bis 26. Juni, statt. Die Teilnehmer starten mit dem Bus um 6.30 Uhr auf dem AMS Parkplatz nach Boxbrunn. Von dort geht es nach Walldürn und am Sonntag zurück zum Wallfahrtsheim in Boxbrunn. Gegen 20.30 Uhr wird die Gruppe zurück in Viernheim sein. Es gilt 2Gplus. Für die Unterkunft in Walldürn ist selbst zu sorgen. Es ist zudem ein Unkostenbeitrag zu entrichten. Anmeldung bei Andrea Hermes-Kinsinger, Telefon 06204/772 20, 0176/ 53 79 42 43, E-Mail: fam-kinsinger@t-online.de. Anmeldeschluss ist der 15. Mai, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red

