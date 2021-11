Im Angriff fehlen die Ideen

Viernheim. Es war ein enttäuschender Auswärtstrip für die Fußballfrauen: Der TSV Amicitia verlor beim FSV Waldebene Stuttgart Ost mit 1:3. Schon die Vorzeichen standen nicht gut: Als Audrey Mas am Spieltagsmorgen verletzt passen musste, fehlten acht Spielerinnen. Ohne etatmäßige Stürmerin fuhr das Team nach Stuttgart, Trainer Patrick Kloskalla hatte auf der Bank zwei Torhüterinnen und mit Betül Sanduvac eine Spielerin aus der zweiten Mannschaft.

In der ungewohnten Startformation verschliefen die Viernheimerinnen die Anfangsphase. „Wir hatten in der Kabine noch angesprochen, dass der Gegner mit Druck ins Spiel starten wird“, ärgerte sich Kloskalla, dass das Team trotzdem so überrumpelt wurde. Stuttgart traf nämlich in den ersten zehn Minuten gleich zweimal zur schnellen Führung.

Gegnerische Defensive zu stark

Die Viernheimer Fußballerinnen fanden langsam ihre defensive Ordnung und konnten nach 20 Minuten, nach einem schönen Ball von Stricklan auf Smith, den Anschluss erzielen. Eine große Gelegenheit zum möglichen Ausgleich blieb verwehrt, als Luisa Weber elfmeterreif zu Fall gebracht wurde, die Schiedsrichterin aber nicht auf Strafstoß entschied.

In der zweiten Hälfte stand der Gegner mit der Führung im Rücken sehr tief. Viernheim probierte es mit langen Bällen nach vorne, schaffte es nicht, andere Varianten ins Offensivspiel zu bringen. Statt des 2:2 fiel dann in der 69. Minute das 3:1. Der Gegner lauerte ab da noch mehr auf Konter, während den Südhessinnen die Ideen fehlten, wie sie die Abwehr der Gegnerinnen knacken könnten. Zudem verzweifelten die Akteurinnen an der aus ihrer Sicht schwachen Leistung der Schiedsrichterin, die in der zweiten Hälfte nahezu jeden defensiven Zweikampf abpfiff.

„Unser Punktepolster nach unten wird schneller schmelzen als Butter in der Sonne“, haderte Coach Kloskalla mit der Leistung seiner Mannschaft, aber eben auch mit den vielen Ausfällen und den fehlenden Alternativen. In der Tabelle der Oberliga bleiben die TSV-Amicitia-Frauen auf dem fünften Platz und liegen sechs Zähler vor dem ersten Abstiegsrang.

TSV Amicitia: Celine Danisch, Rebecca Smith, Denise Stricklan, Valeria Mangione, Jessica Stroebel, Lorena Daub, Annike Müller, Maggy Horvath (52. Betül Sanduvac), Luisa Weber, Oliwia Reszczynska, Laura Schell. su