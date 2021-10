Ilse Ermen zeigt ihre Installation

Viernheim. . Fünf Galerien der Metropolregion präsentieren sich im Rahmen des Projekts „Gästezimmer“ bis Mitte Dezember im Viernheimer Kunsthaus. Von Dienstag, 2. November, bis Donnerstag, 11. November, stehen nun Arbeiten der Galerie Kim Behm aus Mannheim im Mittelpunkt. Die Galerie ist im September 2019 nach elf Jahren in Frankfurt am Main nach Mannheim umgezogen. Sie zeigt seit 2008 Ausstellungen und Projekte internationaler, zeitgenössischer Künstler, teilt der Kunstverein in der Ankündigung mit. Im „Gästezimmer“ stellt Kim Behm die Künstlerin Ilse Ermen mit ihrer Installation „Lektüre für den Waschsalon“ vor.

Ilse Ermen, Jahrgang 1959, studierte Kunst und Sprachwissenschaft und lebt derzeit in Frankreich. „Ihre künstlerisch konzeptuelle Strategie ist die Auseinandersetzung mit Sprache, also Worten, Sätzen, Lettern“, so der Kunstverein. Ermen thematisiere damit „Schein und Sein, Wahr und Falsch“ und zerlege letztlich Wahrnehmungsprozesse und Althergebrachtes.

Zeitgenössische Kunst als Ausgangspunkt für Diskurs zu sehen, als Angebot anderer Sichtweisen und Standpunkte und Einladung zum Gespräch – so lautet der konzeptionelle Ansatz des Kunstvereins. In dem in Corona Zeiten entwickelten Format „Artbox – Kunst im Vorübergehen“ können die beteiligten Galerien für jeweils zehn Tage ihr Programm vorstellen. Die präsentierten Arbeiten stehen zum Verkauf. red