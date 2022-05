Der Verein Chaiselongue – Kunst und Soziales eröffnet am Samstag, 21. Mai, um 19 Uhr die Ausstellung „Was in uns klingt“ in der Viernheimer Kulturscheune. Die Ausstellung widmet sich den Nachklängen des vergangenen Jahres, verarbeitet in Illustrationen von Louisa Szymorek und Gedichten von Linda Mensinger. Es soll ein Raum für Sehnsucht, Zweifel, die Suche nach Verbundenheit und Ankommen

...