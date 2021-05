Viernheim. In diesem Jahr werden in der evangelischen Kirche in Viernheim insgesamt 33 junge Menschen an der Konfirmation teilnehmen, allerdings unter außergewöhnlichen Bedingungen.

Ursprünglich waren über Pfingsten im großen Saal des Bürgerhauses zwei Festgottesdienste geplant gewesen, weil dort die entsprechenden Abstandsregeln eingehalten werden könnten. Bei einem Elternabend wurde aber kurzfristig umgeplant und die Feierlichkeiten auf mehrere Tage aufgeteilt.

Festlich trotz Pandemie-Regeln

Den Auftakt machte am vergangenen Sonntag der Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Auferstehungskirche, bei dem die vier Konfirmanden Rosa Fischer, Lilli Jäcksich, Lorena Metz und Corvin Münch mit ihren Angehörigen zugegen waren. Um 12 Uhr stand dann die Konfirmation für Cris Becht, Giulia Keil, Lena Kolovrat und Luis Kuhmann an.

Im Vorfeld war jeweils eine Anmeldung erforderlich, denn die Zahl der Plätze war eingeschränkt. Trotzdem gelang es Pfarrer Markus Eichler und der Gemeindepädagogin Sabine Lorenz einen würdigen Rahmen zu schaffen, was allgemein gelobt wurde.

„Es lief eigentlich so, wie wir die Konfirmationen immer ausrichten“ war auch Pfarrer Eichler zufrieden. Natürlich war Corona in der Festpredigt ein Thema. Eichler ermunterte die Anwesenden in dieser Krise etwas Neues zu entdecken, trotz der harten Regulierungen.

Nächste Konfirmationen im Juli

„Ihr seid keine verlorene Generation. Mit einer Erfahrung, die uns niemand nehmen kann, mit einer neuen Einstellung zu den Dingen und Prioritäten im Leben, werden wir alle gestärkt aus der Krise gehen können“, so der Pfarrer.

Für den musikalischen Rahmen sorgten Kantor Martin Stein an der Orgel und Sänger der Kantorei.

Weitere Konfirmationen dieses Jahrgangs finden am Wochenende 10./11. Juli in vier Gottesdiensten und am Sonntag, 26. September, in der Auferstehungskirche statt.