„Der erste kurze Rundgang hat vier Stunden gedauert.“ Silvia Schoeneck erinnert sich an den Tag, an dem sie das Familienbildungswerk (FBW) zum ersten Mal angeschaut hatte. „Ich wusste gleich, das ist mein Ding.“ Nach 18 Jahren als FBW-Leiterin hört Silvia Schoeneck auf. An diesem Mittwoch, 14. Juli, wird ein Dankgottesdienst für geladene Gäste zur Verabschiedung gefeiert.

Am 1.

