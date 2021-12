Der Beruf verlangt mitunter ein sehr hohes Maß an Bedächtigkeit. Aber die trägt Dominique Olivier nicht demonstrativ vor sich her. Wir besuchen den neuen Vikar der evangelischen Auferstehungsgemeinde in den Räumen neben der Kirche am Berliner Ring – und lernen einen jungen Mann kennen, der Zuversicht und Lebensfreude versprüht. Humor hat er auch noch.

Auf die Frage, ob man Vikar mit

...