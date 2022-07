Hygiene bei Festen

Viernheim. . Eine Fortbildung zum Thema „Hygiene bei Vereins- und Straßenfesten“ bietet die Stadt am Mittwoch, 6. Juli, 18 Uhr, in der Kulturscheune am Satonévri-Platz an. Die Veranstaltung im Rahmen der Engagementförderung „Weiterbildung im Ehrenamt“ richtet sich insbesondere an Vereine und Gruppen, die auf freiwilliger Basis arbeiten.

Die Zahl der Veranstaltungen nimmt aktuell wieder zu. Wer Vereinsfeste veranstalte, müsse viele Vorschriften beachten, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. So sei sicherzustellen, dass die angebotenen Speisen und Getränke hygienisch einwandfrei sind. Darüber hinaus gebe es Auflagen für den Verkaufsstand. Über alle erforderlichen Rahmenbedingungen bei öffentlichen Veranstaltungen informiert das etwa zweistündige Seminar. Geleitet wird es von EKL Engelskontor für Lebensmittelhygiene.

Der Kurs ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter der Telefonnummer 06204/98 84 04, per E-Mail an vhs@viernheim.de oder über die Internetseite vhs-viernheim.de entgegen. red