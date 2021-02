Viernheim. Mit 10 000 Euro beteiligt sich die Stadt Viernheim an der im vergangenen Jahr begonnenen Sanierung des Jüdischen Friedhofs in Hemsbach (wir berichteten). Die Baumfällarbeiten, die seit November laufen, sollen bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Bürgermeister Matthias Baaß war nach Angaben der städtischen Presse- und Informationsstelle vor Ort, um sich mit seinem Amtskollegen Jürgen Kirchner und mit Albrecht Lohrbächer, dem Vorsitzenden des Fördervereins Ehemalige Synagoge Hemsbach, über das Projekt auszutauschen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 130 000 Euro. 88 000 Euro haben die Kommunen beigesteuert, deren jüdische Bürger auf dem Friedhof begraben liegen. Die verbleibende Summe ist unter anderem durch Spenden gedeckt.

Entscheidung im Magistrat

Bis 1940 wurden auch alle verstorbenen Juden aus Viernheim in Hemsbach beerdigt. „Es ist ja auch unser Friedhof“, betont Bürgermeister Baaß. „Es gab überhaupt keine Diskussionen im Magistrat, alle stimmten uneingeschränkt einer Unterstützung zu.“ Kirchner würdigt die Hilfe als „eindrucksvolles Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts der Kommunen“ an der Bergstraße und in der Region.

Der Hubschrauber zieht einen Baum aus dem Wald. © Stadt Hemsbach

Seit Februar 2020 ist der Friedhof wegen Astbruchgefahr gesperrt. Hitze und Trockenheit sowie Stürme hatten dem Baumbestand stark zugesetzt. Durch umgestürzte Bäume und herabgefallenes Geäst wurden auch Gräber und Grabsteine beschädigt. Viele der etwa 400 Bäume auf dem Friedhof sind morsch und müssen gefällt werden. Betroffen sind vor allem 144 Eschen, denen das durch einen Pilz verursachte Eschentriebsterben zu schaffen macht.

Mitte November wurden mithilfe eines Kranwagens zunächst 44 Bäume gefällt, die im Falle eines Sturms auf den angrenzenden Mühlweg zu kippen drohten. Bis Ende Februar werden weitere 92 Bäume gefällt. Für die Arbeiten ist wegen der Hanglage des Friedhofs Spezialgerät notwendig. Teils müssen die Bäume mit einem Hubschrauber herausgezogen werden, damit sie beim Umstürzen keine Gräber beschädigen. Ziel ist es laut Lohrbächer und Kirchner, die Maßnahmen zügig abzuschließen, damit der Jüdische Friedhof bald wieder zugänglich gemacht werden könne. Nach der Sanierung wollen die Verantwortlichen Schulklassen aus den umliegenden Kommunen zur Besichtigung von Synagoge, Mikwe und Friedhof einladen und ihnen jüdische Traditionen und Geschichte wieder näherbringen. Baaß, Kirchner und Lohrbächer sind sich einig: „Wir müssen die Erinnerungskultur pflegen und wachhalten.“ red