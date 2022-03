Hospizverein steckt Spende in die Ausbildung

Viernheim. Der Rotary Club Viernheim hat sechs soziale Projekte mit einer Gesamtspendensumme von 40 000 Euro bedacht. Ermöglicht wurde das mit großzügiger Unterstützung der Familie Gutperle. 10 000 Euro gingen bereits an die Flutopfer ins Ahrtal sowie die German Doctors, weitere 10 000 Euro wurden an das Kinderkrankenhaus und Gesundheitszentrum Gerdi Gutperle Agasthiyar Muni Child Care Center in Südindien überwiesen. Die übrigen 20 0000 Euro wurden zu gleichen Teilen dem Lernmobil, dem Hospizverein, dem Kinderschutzbund und dem Projekt Bikepark des Förderbandes zur Verfügung gestellt.

Jetzt konnte Jutta Behrend, Vorsitzende des Hospizvereins Viernheim, den Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro in der Firmenzentrale der Gutperle-Gruppe in Empfang nehmen. Dabei erläuterte sie auch, wie das Geld verwendet wird und welche Projekte derzeit stattfinden. „Wir bilden immer wieder neue Ehrenamtliche für die Trauerbegleitung aus, außerdem müssen Fortbildungsseminare finanziert werden. Nur wer sich die entsprechenden Kenntnisse aneignet und über notwendige persönliche Eigenschaften verfügt, kann für uns tätig werden“, so Behrend.

Außerdem laufen derzeit die Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten zum Jubiläum. Im vergangenen November wurde der Hospizverein 25 Jahre alt, ein großes Fest konnte aber wegen Corona noch nicht stattfinden. „Wir wollen das im Mai nachholen. Dazu gehören ein Theaterstück, Lesungen und die Feier selbst“ sagte die Vorsitzende. Werner Gutperle spontan: „Dann bekommt ihr weitere 5000 Euro von den Rotariern, damit richtig gefeiert werden kann.“

„Der Hospizverein hat sich einer ganz besonderen Aufgabe angenommen, die in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Eine professionelle Begleitung Sterbender wie auch von deren Angehörigen hilft unheimlich in ganz schwierigen Zeiten. Deshalb haben wir uns für die Unterstützung entschieden“, lobte der amtierende Rotary-Präsident Tahir Kolay zusammen mit seinem designierten Nachfolger Michael Tekath die Aktivitäten des Vereins.

„Der Hospizverein ermöglicht Leben bis zum Schluss“ lautet das Motto des Vereins. JR