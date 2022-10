Hospiz lädt ins Kino

Viernheim. Das Viernheimer Hospiz kann auch Kino: Am 12. Oktober veranstaltet das Hospiz Schwester Paterna gemeinsam mit dem Viernheimer Hospizverein und dem SAPV-Team Weinheim einen Kinoabend im Modernen Theater in Weinheim. Gezeigt wird der berührende Film „In Liebe lassen“. Anfang 2022 feierte dieser wunderbare französische Film fast unbemerkt Premiere und begeistert durch seine grandiosen Schauspieler und das alles umspannende Thema der Liebe, berichten die Veranstalter. Einen todkranken Menschen von der Diagnose an bis zu seinem Ende zu begleiten und ihn dann in Liebe gehen lassen zu können, das und noch viel mehr werde in dem Film leise und gefühlvoll gezeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab 19 Uhr findet im Vorlauf ein Come together statt, bevor um 20 Uhr der Film beginnt. Im Anschluss wird die Möglichkeit zu einem Gespräch geboten. Karten sind im Vorverkauf im Hospiz Schwester Paterna in Viernheim und im Modernen Theater Weinheim erhältlich, sowie an der Abendkasse. red