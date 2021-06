Hort mit Tieren und Pflanzen

Viernheim. In der Diskussion um weitere Kindertagesstättenplätze in Viernheim wird seit einigen Monaten immer wieder über eine Bauernhof-Kita, eine naturnahe Einrichtung, nachgedacht. Andrea Brechtel-Montanus spinnt diese Idee sogar noch weiter: Sie könnte sich eine Jugendfarm in Viernheim vorstellen: „Das ist viel mehr als nur Hasen streicheln und im Freien toben.“

Das Konzept „Jugendfarm“ hat die Viernheimer Erzieherin mit dem Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung im Rahmen ihrer Weiterbildung kennengelernt. Sie arbeitete damals in einer Einrichtung, die kein festes Betreuungsangebot darstellt und wie ein Jugendtreff für alle Kinder offensteht. „Es macht einen Unterschied, ob Kinder müssen oder freiwillig kommen“, sagt Andrea Brechtel-Montanus. Nicht nur Kinder und Jugendliche, die ohnehin naturverbunden sind, würden so das Angebot nutzen, sondern auch Mädchen und Jungen, die ihren Platz für sich noch nicht gefunden hätten.

Dabei müsse man sich nicht unbedingt um Tiere oder Pflanzen kümmern, mit Freizeit- und Sportangeboten oder handwerklichen Aufgaben ist die Jugendfarm ein niederschwelliges Angebot. „Spielen, Gärtnern, Tierpflege – alles ist möglich, man kann sich sein Betätigungsfeld nach Lust und Laune aussuchen“, beschreibt die Viernheimerin das Konzept. Die Arbeit mit Tieren und Pflanzen schärfe spielerisch das Bewusstsein für die Natur und setze den Gegenpol zu der digitalen Gesellschaft. „Es ist doch gut, wenn man weiß, wo Eier herkommen oder dass vieles essbar ist, was so am Wegesrand wächst“, findet Andrea Brechtel-Montanus.

Bauwagen ausreichend

Sie betreute in ihrer Zeit auf der Jugendfarm ein Projekt für Mädchen im Teenager-Alter, mit ihnen baute sie ein Insektenhotel. Das führte zu handwerklichen Fertigkeiten, brachte den Mädchen aber auch Tiere näher. „Vorher sind sie schreiend vor Bienen geflüchtet“, erinnert sich die Erzieherin. „Man glaubt nicht, welche Kompetenzen und Fähigkeiten die Kinder entwickeln können. Kinder, die eher still und zurückhaltend sind, blühen in der Arbeit auf und beginnen plötzlich offen zu reden.“ Durch den Umgang mit Tieren könne viel erreicht werden bei den jungen Menschen. Auch soziale Arbeit gelinge in der Natur besser: „Man kommt einfach leichter mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch als bei einer klassischen Nachmittagsschulbetreuung.“

Einen „Waldhort“, der an den „Waldkindergarten“ anknüpft, hätte sich Andrea Brechtel-Montanus in Viernheim auch vorstellen können. „Naturverbundenheit endet ja nicht mit dem Schuleintritt, da muss man weiter denken“, begründet sie ihre Überlegungen einer Jugendfarm für Viernheim. Die könne auch mit Hort und Kita kombinieren. So ein Modell gibt es in Bad Oldesloe. Für den Betrieb einer reinen Jugendfarm brauche es nicht viel: „Es muss kein Bauernhof sein, theoretisch reicht ein Außengelände und ein Bauwagen“, meint Andrea Brechtel-Montanus. Fläche gäbe es in der Walachei, auch eine Einbindung in die neuen Baugebiete könnte sie sich vorstellen.

„Netzwerke nutzen“

Um eine Betriebserlaubnis zu erhalten, brauche es pädagogisches Fachpersonal für die Leitung und die Arbeit mit den Kindern. In diesem Farm-Alltag könnten aber auch Ehrenamtliche unterstützen, die selbst Spaß bei der Gartenarbeit und dem Umgang mit Tieren haben. Je nach Tierbestand sei zudem ein ausgebildeter Tierpfleger notwendig, ansonsten könnten die pädagogischen Kräfte die Tiere mitversorgen. Hühner, Hasen, Hund und Katzen fänden auch auf kleinem Gelände ihren Platz, auf größeren Farmen findet man auch Schafe und Ziegen, Ponys, Esel, auch Schweine oder Alpakas.

Für die Trägerschaft gibt es bundesweit unterschiedliche Modelle – mal sind die Einrichtungen privat oder von freien Trägern geführt, meistens aber städtisch mit Unterstützung eines Fördervereins. „Es wäre doch hervorragend, wenn man in Viernheim die Netzwerke nutzt und überlegt, ob man in dieser Sache sinnvoll zusammenarbeiten kann“, regt Andrea Brechtel-Montanus an, sich mit der Vision „Jugendfarm in Viernheim“ zu beschäftigen.

