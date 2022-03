Hommage an Sviatoslav Richter

Viernheim. Die Viernheimer Pianistin Olga Zolotova hat sich im Lauf ihrer Karriere immer wieder vom großen Klaviervirtuosen Sviatoslav Richter inspirieren lassen. Jetzt veranstaltete sie in Erinnerung an den ukrainischen Musiker im Bürgerhaus ein Konzert. Unter dem Titel „Wege – Epochen – Genies“ hatte sie mehrere Werke berühmter Komponisten ausgewält.

„Ich bin froh, endlich wieder öffentlich auftreten zu können und freue mich über das große Interesse“, so die auch als Klavierlehrerin tätige Musikerin. Zu hören gab es Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Frédéric Chopin und Claude Debussy aus den drei großen Epochen Klassik, Romantik und Impressionismus.

Olga Zolotova hat ein Konzert im Bürger-haus gegeben. © Bernhard Kreutzer

Den Anfang machte das Stück Fantasie d-moll KV. 397 von Mozart. Auch die Sonate A-Dur KV. 331 -Andante grazioso, Menuetto, Alla Turca, Allegretto stammte aus Mozarts Feder. Von Claude Debussy spielte sie Estampes – Pagodes, La soirée dans Grenade – Jardins sous la pluie. Der zweite Teil begann mit dem Faschingsschwank aus Wien op.26 von Robert Schumann (1810-1856). Den Abschluss bildete das Andante spianato und Grande Polonaise brillante op.22 von Frédéric Chopin.

Olga Zolotova wurde in Moskau geboren und trat mit sechs Jahren in die Zentrale Musikschule beim Konservatorium für hochbegabte Kinder ein. Ab 1993 studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. 2002 absolvierte sie ihr Konzertexamen an der Hochschule für Musik in Köln. Heute unterrichtet Zolotova an den Musikschulen Dossenheim/Heidelberg und Siegen sowie privat in Viernheim. JR