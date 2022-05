Hommage an 30 Jahre Erdbeermund

Viernheim. Jo van Nelson kommt mit seinem Programm „Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund – Erotik. Texte. Lieder. Obst.“ am Samstag, 11. Juni, um 19.30 Uhr auf die Bühne des Chaiselongue in der Kulturscheune. Am Klavier wird er begleitet von Bernd Schmidt. Tickets kosten 10 Euro und sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß erhältlich.

Jo van Nelsens Karriere begann 1989 mit einem wahren Paukenschlag: Sein Dancefloorhit „Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund“ (Culture Beat feat. Jo van Nelsen) war 18 Wochen in den deutschen Charts, drei Wochen in den englischen Hitparaden und auf Platz eins in Frankreich. Es folgten Bühnen- und TV-Auftritte in ganz Europa.

Jo van Nelson blickt in Viernheim auf 30 Jahre zurück. © Alexandra Rauf

Zum 30-jährigen Jubiläum des Hits und seiner Karriere erinnert sich Jo van Nelsen mit seinem Pianisten Bernd Schmidt nun an seine Anfänge und hebt so manchen Schatz in einem sehr persönlichen Cross-Over-Programm, das er in Viernheim präsentiert.

Prall gefüllter Obstkorb

Scheußlichkeiten des Eurovision Song Contest neben politisch aktuelle Chansons stellen, ohne sich dabei zu blamieren oder dramaturgisch ins Schlingern zu geraten, das gelingt dem Künstler mit Leichtigkeit.

Das zentrale Requisit des Abends ist ein prall gefüllten Obstkorb. Und ebenso vielseitig präsentiert sich Jo van Nelson. Der preisgekrönte Entertainer lebt in diesem Programm einmal mehr seine Stärken voll aus: Seine faszinierende Persönlichkeit, seine virtuose Stimme und seinen süffisanten Humor. red