Holger Bläß spielt Konzert

Viernheim. Holger Bläß & friends starten am Samstag, 17. Juli, mit einem Unplugged Konzert in die Sommersaison beim Viernheimer Kleingartenverein am Forst. Nach langer Zeit gibt Holger Bläß wieder ein Konzert in Viernheim zusammen mit seinen musikalischen Freunden. Klein, aber fein wird die Besetzung sein, und passend zu einem entspannten Sommerabend eine unplugged Formation zum Einsatz kommen. Mit Sängerin Eva Jeanette und Schlagzeuger Thilo Gansloser kommt eine eingespielte und hochklassige Band in den Kleingarten-Verein am Lampertheimer Weg.

Holger Bläß gastiert am Samstag in Viernheim. © Holger Bläß

Mit sommerlichen Getränken und Unterstützung der „Worschdkischd“ wird bestens für das leibliche Wohl gesorgt und die Veranstalter freuen sich auf einen entspannten Abend mit Live-Musik. Bei weniger sonnigem Wetter kann das Konzert kurzfristig in ein Zelt verlegt werden und trotzdem stattfinden. Tickets gibt es im Vorverkauf für 5 Euro beim Kiosk Wendel oder an der Abendkasse für 7,50 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Kleingartenverein am Forst am Lampertheimer Weg 27. red