Hoher Besuch in der Kita Musica

Viernheim. Ganz aufgeregt waren die kleinen Elsas, Annas, Cowboys, Supermans, Flamenco-Tänzerinnen und Meerjungfrauen an Altweiberfasching: Mit dem Narrhallamarsch betraten Prinzessin Zoe I. mit Präsident Tim Peterl und ihrem „Gefolge“ der Großen Drei den vom Organisationsteam dekorierten Turnraum der AWO-Kindertagesstätte Musica und wurden mit großem Jubel empfangen. Nach einer Begrüßungsansprache von Kita-Leiterin Silke Rietzler führte Aleyna Kaya durch das muntere Treiben: Es gab einen Luftballon-Tanz, zu dem auch die Prinzessin aufgefordert wurde. Auch die obligatorische „Bärenjagd“ durfte nicht fehlen, die die Großen Drei perfekt beherrschen. Aufgrund der stark begrenzten Zeit der Gäste, die in diesen Tagen ein besonders straffes Programm haben, mussten die kleinen Narren und Närrinnen bald Tschüss sagen, was aber nicht das Ende der Feier im Kindergarten bedeutete. Auf sie wartete ein tolles Buffet, Kinderdisco, Schminken, Mohrenkopfwettessen und vieles mehr. red (Bild: Kita Musica)

