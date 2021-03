Viernheim. Nachdem im Dezember des vergangenen Jahres 40 Bewohnerinnen und Bewohner und mehr als 20 Beschäftigte des „Forums der Senioren“ (FdS) positiv getestet wurden, konnte das Corona-Virus seit Jahresbeginn nicht mehr in der Einrichtung nachgewiesen werden – auch, weil die umfangreichen Hygieneregeln strikt beachtet und umgesetzt werden. Die Pandemie beeinflusst aber dennoch den täglichen Betrieb in der städtischen Einrichtung.

Als eines der ersten Häuser im Kreis Bergstraße wurde am 31. Dezember 2020 mit den Impfungen von Bewohnern und Personal begonnen. Viermal war das mobile Impfteam seitdem in der Einrichtung. „Allen Bewohnern und Beschäftigten haben wir sehr frühzeitig ein Impfangebot unterbreiten können“, äußert sich Betriebsleiter Jürgen Hoock erfreut – denn nur in einer möglichst hohen Impfquote habe man die Chance, wieder zu mehr Normalität zurückkehren zu können. Bei den Bewohnern liegt die Impfbeteiligung im Moment bei rund 80 Prozent. Eine hundertprozentige Impfquote kann die Einrichtung nicht erreichen, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen werden Bewohner nicht geimpft, die die freiwillige Impfung ablehnen. Weiterhin gibt es Fälle, in denen eine Impfung medizinisch nicht indiziert ist. Wenn neue Bewohner einziehen, sind sie bisher mehrheitlich noch nicht geimpft. Die Impfquote bei den Beschäftigten bewegt sich mit bislang knapp über 50 Prozent auf dem Niveau des Landesdurchschnitts. Die Mitarbeiter der Einrichtung vereinbaren aber verstärkt Termine im Impfzentrum. „Die Impfbereitschaft wird mit jeder erfolgten und erfolgreichen Impfung weiter steigen“, ist Hoock überzeugt.

Das FdS hat sich mittlerweile gut auf die Pandemie eingestellt. © Stadt Viernheim

Die Impfungen haben in der Altenhilfeeinrichtung schon eine fühlbare Entspannung mit sich gebracht. Das Gemeinschaftsleben in den Wohnbereichen läuft wieder an, inzwischen finden regelmäßig Gruppenangebote statt. „Aber nach wie vor können wir nur einen Bruchteil unseres vielseitigen und abwechslungsreichen Betreuungsprogrammes anbieten“, bedauert Diplom-Gerontologin Mareike Schütze, die in der Einrichtung für die Betreuung der Bewohner zuständig ist. „Zentrale Veranstaltungen wie die für unsere Bewohner wichtigen Gottesdienste sind weiterhin nicht möglich.“

Einen breiten Raum im FdS-Alltag nimmt das Testen ein: Rund 300 Antigen-Schnelltests führt die Einrichtung wöchentlich durch. Das Personal ist durch die Landesverordnung verpflichtet, sich zweimal wöchentlich einem Test zu unterziehen. Die Bewohner haben grundsätzlich einmal die Woche die Möglichkeit, sich testen zu lassen, wenn sie dies möchten. „Die Testbereitschaft ist sehr hoch“, so Hoock.

Auch Besucher werden teilweise getestet: Wer seine Angehörigen in deren Zimmern besuchen will, kann dies nur bei negativen Schnelltestergebnis tun. Eine Ausnahme macht das FdS bei palliativen Situationen, wenn die Lage kritisch ist und die Zeit eilt: „Die denkbare Situation, dass sich ein Angehöriger nicht mehr verabschieden kann, weil er 15 bis 20 Minuten auf ein Testergebnis warten muss, wollen wir unbedingt vermeiden“, sagt Hoock.

Für noch mobile Bewohner gibt es andere Möglichkeiten: Sie können sich in extra eingerichteten Gesprächszonen im Erdgeschoss mit ihren Besuchern treffen. „Dort arbeiten wir mit Abstand und Masken und testen die Besucher nicht“, erklärt Hoock. Eine dritte Variante besteht darin, dass Besucher das Haus verlassen und sich mit ihren Angehörigen zu einem Spaziergang treffen. Die Besuchszeiten für Bewohner, die nicht mobil sind, sind im Moment auf zweimal eine Stunde je Bewohner und Woche begrenzt. Das Land Hessen hat in dieser Woche aber neue Regelungen erlassen: Die Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen können ab dem 1. April zwei Besucher pro Tag empfangen.