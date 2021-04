Viernheim. Seit vielen Jahren unterstützt die Gemeinschaft Yaa Soma Freundeskreis Burkina Faso Schulprojekte in dem westafrikanischen Land. Kürzlich fand ein erfolgreicher Spendenaufruf statt. „Viele liebe Menschen haben für die Aktion ’Mittagessen’ gespendet, das war und ist einfach überwältigend. Nochmals an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön“, freut sich Vorstandsmitglied Helga Winkenbach

So konnten mittlerweile viele Dorfschulen in Burkina Faso mit Reis, Öl, Tomatenmark und Kohl beliefert. Die Kampagne wurde stellvertretend für alle von Yaa Soma unterstützten Schulen an der Schule von Ramonkodogo eröffnet. Die Feierlichkeit fand im Beisein der burkinischen Yaa Somas, Elternvertretern, Dorfalten und natürlich der Schüler statt

Verteilung der Spendengelder

Sobald Spendengeld auf dem Konto in Burkina Faso eingegangen ist, wird es von den Vereinsmitgliedern für Mittagessen an bedürftigen Dorfschulen freigegeben. Unterstützer vor Ort kümmern sich anschließend um den Ankauf der Lebensmittel und sorgen zusammen mit dem Elternbeirat für den Transport zur jeweiligen Schule. Dort werden die Säcke und Kanister in Magazin gelagert. Die Schüler bringen morgens ein Stück Brennholz und einen Essnapf mit zur Schule und Schülergruppen sind dafür verantwortlich, vom Brunnen Wasser zur Schule zu transportieren. Schülermütter erhalten vom Magazinverwalter die tägliche Ration und kochen dann auf Holzfeuer in großen Töpfen den Reis. Zur Mittagspause ist der mit Öl angereicherte Tomatenmark-Reis fertig und in die Töpfchen abgefüllt. An den von Yaa Soma gespendeten Wasserstationen können sich die Schüler die Hände waschen und anschließend zu Mittag essen. Viele Kinder lassen dabei Reste übrig, um sie den kleineren Geschwistern mit nach Hause zu bringen. Gut gestärkt können die Schüler dann nach der Mittagspause dem Unterricht weiter folgen. Schon vor Jahresende gab das Welternährungsprogramm (WEP) bekannt, dass Burkina Faso mit vier weiteren Ländern besonders stark von einer Hungersnot betroffen sei. Gerade von März (karge Vorräte gehen zur Neige) bis Oktober (nächster Erntebeginn) ist die Lebensmittelknappheit besonders gravierend. Daher freuen sich die Yaa Soma-Mitglieder und die bedürftigen Schüler stets über Spenden für die Schulspeisung. Weitere Informationen zum Verein und zum Spendenkonto unter www.yaasoma.de. red