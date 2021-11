Hohe Auswärtshürde

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim ist immer noch unbesiegt und steht unangefochten an der Tabellenspitze, auch weil sich die Verfolger SC Rot-Weiß Rheinau und der MFC 08 Lindenhof am Mittwoch im Nachholspiel 2:2-Unentschieden trennten.

Allerdings haben auch die Blaugrünen beim enttäuschenden Unentschieden gegen Hochstätt Türkspor (2:2) am vergangenen Wochenende Federn lassen müssen. Jetzt geht es am Sonntag (14.30 Uhr) zum Spitzenspiel zur SpVgg Wallstadt, wo die Trauben bekanntlich immer hoch hingen und die Platzherren dem Tabellenführer gerne die erste Saisonniederlage beibringen möchten.

Paul Ewen fällt länger aus

Gegen Hochstätt mussten die Südhessen mit mehrfachem Ersatz antreten, was sich auf dem Platz deutlich bemerkbar machte. Insbesondere das Fehlen von Paul Ewen war augenscheinlich, denn der pfeilschnelle Angreifer hatte zuvor oft getroffen und auch mehrere Tore perfekt vorbereitet. Jetzt kam die Diagnose: „Kleinen Knöchel unter der Kniescheibe gebrochen“, weshalb der talentierte Stürmer wohl länger pausieren muss. „Ansonsten ist alles heil geblieben“, zeigte sich Trainer Patrick Marschlich erleichtert. Bis auf Timo Bauer und Marschlich selbst sind alle Akteure einsatzbereit. Sogar Timo Endres stünde nach seinem einstündigen Gastspiel am Vorsonntag in der Reserve wieder zur Verfügung.

Natürlich wollen die Südhessen auch in Mannheim nicht als Verlierer vom Platz gehen und die Konkurrenz weiter auf Distanz halten. Das gelingt aber nur, wenn die zuletzt aufgetretene Fehlerquote reduziert und das Zweikampfverhalten verbessert wird.

Die Hausherren mussten sich zuletzt bei der Reserve des VfR Mannheim mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben, konnten also keinen Boden auf den Spitzenreiter gutmachen. Nach 13 Spieltagen hat Wallstadt 28 Punkte auf dem Konto, was den vierten Platz bedeutet. Damit liegt man allerdings schon sieben Zähler hinter den Südhessen. In der Defensive zählt die Elf von Trainer Michael Wagner, der in Viernheim schon als Torhüter und Trainer tätig war, mit erst 13 Gegentreffern zu den Ligabesten. Im Sturm lief es allerdings nicht immer wie gewünscht, hier wurde erst 24 Mal gejubelt.

Gegen den TSV Amicitia muss Wagner allerdings auf Simon Moßmann verzichten, der am Mittwoch bei der 2:6-Niederlage im Pokalspiel beim FV Brühl 2 wegen Nachtretens mit der roten Karten vom Platz gestellt wurde. JR