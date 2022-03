Hoffnung und Optimismus fürs Rückspiel

Viernheim. Die Handballdamen des TSV Amicitia haben im ersten Spiel der Aufstiegsrunde bei der SG Nußloch eine Niederlage kassiert. Aber nach dem 24:27 (8:18) haben die TSV-Amicitia-Damen noch alle Chancen, denn gerade die Leistung der zweiten Hälfte stimmt zuversichtlich für das Rückspiel am kommenden Samstag, 26. März.

Die Viernheimerinnen hatten keinen guten Start in die Partie und sahen sich schnell einem 1:8-Rückstand ausgesetzt. Die SG Nußloch nutzte die vielen Kontermöglichkeiten auch zu Torerfolgen und setzte sich bis zur 15. Minute auf 10:4 ab. Treffer von Marek und Mader brachten den TSV Amicitia auf 10:7 heran, bis zum 12:8 konnte man den Abstand halten. Doch vor der Pause gaben die Südhessinnen und das Spiel wieder völlig aus der Hand. Nußloch erzielte sechs weitere Treffer zum 18:8-Halbzeitstand.

Die Halbzeit-Besprechung von Trainerin Steffi Dietrich schien zu fruchten, denn ihr Team kam wesentlich konzentrierter und spielstärker aus der Kabine. Nach dem 19:8 verkürzten Schmitt, Niesel, König und Mader auf 19:12 und hielten ihr Team im Spiel. Die kleinen Fehler der Gegnerinnen nutzten die Viernheimer Damen aus und kämpften sich immer weiter heran. In der 49. Minute hatten sie den Anschluss zum 22:17 hergestellt, der Ausgang der Partie war wieder völlig offen. Vanessa Reinhard hatte in dieser Phase zwei Siebenmeter pariert, im gesamten Spiel konnte sie gleich fünf Strafwürfe der SG abwehren. Nußloch verteidigte seinen Vorsprung und baute ihn nochmals auf 26:19 aus. Doch der TSV Amicitia setzte in den letzten Minuten nochmal alles auf die Offensive und kam durch Tore von Gössel, König, Wegerle und Fischer bis auf 26:24 heran. Nußloch machte dann aber mit dem 27:24 alles klar, entschied das erste Aufstiegsspiel für sich.

Der zweite Durchgang, den der TSV Amicitia mit sieben Toren Unterschied gewinnen konnte, stimmt Viernheim optimistisch für das Rückspiel. Wenn Teamgeist und Ehrgeiz stimmen, dann ist die K.o.-Runde noch nicht nach zwei Partien beendet.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard; Eva-Marie Gössel (1), Meike Wegerle (4), Jacqueline Mader (5), Luisa Minich (2), Julia Fischer (2), Lea Schmitt (1), Celine Marek (4/2), Vivienne König (3/3), Sophia Niesel (2). su