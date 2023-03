Hoffen auf Eröffnung im Mai

Viernheim. „Auf der Boulebahn könnte man sogar offizielle Meisterschaften austragen“, sagt Annemarie Biermas, Leiterin des Amts für Stadtentwicklung und Umweltplanung, stolz. Das Spielfeld ist sogar ein wenig größer ausgefallen, als es der Umgestaltungsplan ursprünglich für den Tivoli-Park vorgesehen hatte. Jetzt ist das Feld fertig angelegt, drumherum wächst der Rasen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei einem Ortstermin machten sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses ein Bild vom aktuellen Stand der Baumaßnahmen im Park. Nach erheblichen Verzögerungen bei der Ausführung der beauftragten Arbeiten hatte die Stadt den Vertrag mit einem Generalunternehmer aufgelöst. „Uns waren juristisch lange die Hände gebunden“, betont Patrik Reimers-Bug vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung. Das Amt vergibt nun die Arbeiten an Firmen, so dass die Umgestaltung zügiger voran geht.

Die Hälfte der neuen Wege ist mit einer wassergebundenen Oberfläche und Leitmarkierungen für sehbehinderte Bürger angelegt. Die ersten Sitzmöbel, aus Beton und mit Holzsitzfläche, stehen an neuen Standorten. Das Spielgerät für die kleinen Kinder, ein hölzernes Klettergerüst mit Rutsche, Netztunnel und Seilzug, steht schon seit vergangenem Jahr, auch die alte Tischtennisplatte ist wieder in Betrieb. In den kommenden Tagen soll die Kletter- und Hangelanlage für die älteren Kinder montiert werden.

Was sich gegenüber der ursprünglichen Planung geändert hat, ist die Bewässerung. An einigen Stellen im Park wird eine Tröpfchenberegnung eingebaut, damit die Pflanzen immer ausreichend mit Wasser versorgt werden – auch wenn sich künftig der Stadtbetrieb um die Pflege der Grünanlage kümmern wird. Das System konnte nachgerüstet werden, weil ohnehin Zuleitungen ausgetauscht werden mussten.

Öffentliche Toilette möglich

Bei diesen Arbeiten wurden auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, an zentraler Stelle im Park eine öffentliche Toilette zu errichten. Derzeit ist eine WC-Anlage nicht geplant, kann nun aber ohne Kanalarbeiten nachgerüstet werden.

Trotz des Ausführungswechsels, Mehrleistungen und gestiegener Kosten liegt die Maßnahme derzeit im Kostenplan. „Wir werden vermutlich etwa zehn Prozent über dem ursprünglichen Betrag liegen“, schätzt Reimers-Bug. Statt einer würde die Stadt 1,1 Millionen Euro für die Umgestaltung aufbringen müssen, zusätzliche Fördergelder – etwa für die Beregnungstechnik – seien beantragt. „Der Park ist vom Entlein zum Schwan geworden“, ist Amtsleiterin Annemarie Biermas zufrieden mit dem Fortgang der Arbeiten. „Schwimmen“ wird der Schwan voraussichtlich in ein paar Wochen. „Wir hoffen auf eine Eröffnung im Mai“, sagt Patrik Reimers-Bug.