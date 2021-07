Hoffen auf das große Glück

Viernheim. Die Wünsche von Renate Rein sind diesmal absolut in Erfüllung gegangen. Die Erzählerin hatte auf gutes Wetter und viele Besucher gehofft, bei Sonnenschein und hohen Temperaturen waren dann auch zahlreiche Zuhörer erschienen, um Geschichten vom Wunsch und Hoffen auf Glück zu lauschen. Der Museumsgarten zeigte sich dabei einmal mehr als perfekter Veranstaltungsort, denn die große Linde spendete kühlenden Schatten.

„Ich finde es toll, dass so viele Menschen gekommen sind. Damit ist ein Traum von mir in Erfüllung gegangen“, war Renate Rein, die bereits zum vierten Mal im Viernheimer Heimatmuseum zu Gast war, die Freude schon bei der Begrüßung anzumerken. Schnell leitete sie dann mit kurzen Geschichten zum Thema des Tages – „Vom richtigen Wunsch zum Glück“ – über. Eine davon war die Erzählung „Der Bauer und sein Pferd“ aus China. Darin ging es um einen Mann, der reich ist, weil er ein Pferd besitzt. Das wiederum ist eines Tages verschwunden, was den Bauern sehr traurig macht. Trotzdem bleibt er optimistisch. Als am Tag darauf sein Pferd zusammen mit zwei Artgenossen auftaucht, können der Bauer und dessen Sohn ihr Glück kaum begreifen.

Sohn fällt vom Pferd

Als der Sohn aber eines der neuen Tiere reiten will, wird er abgeworfen und bricht sich das Bein. Wieder passiert also ein Unglück. Als später junge Männer als Soldaten in den Krieg ziehen müssen und dort ihr Leben lassen, bleibt der Sohn wegen seiner Verletzung verschont. Erneut wird aus einem vermeintlichen Pech ein Glücksfall. Im Verlauf des Abends ging es auch um die Frage „Warum die Eiche gezackte Blätter hat“ oder „Warum Bäume nicht sprechen können“. Präsentiert wurde außerdem die Geschichte „Vom Weber und dem Baumgeist“ sowie Erzählungen aus „Die blaue Rose“, „Der faule Heinz“ sowie „Morgen ist Morgen“ und die japanische Geschichte „Das Glöckchen“.

„In Märchen begegnen uns törichte, wahre, echte, glückliche und unglückliche Wünsche und Hoffnungen“, betonte Renate Rein. Sie erzählte ganz frei Geschichten über Frauen und Männer, die ihr Glück finden. Es ging um das Glück, den idealen Partner und um Irrtümer beim Wünschen und Hoffen. Und was wäre, wenn das eine oder andere tatsächlich in Erfüllung ginge? Rein präsentierte Amüsantes und Spannendes zum Träumen, Schmunzeln oder Nachdenken – aus Geschichten, die das Herz berühren. JR

Info: Video unter museum.viernheim.de