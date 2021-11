Höhere Steuerkraft führt zum Minus

Ausgleichszahlungen von Land und Bund haben der Stadt in der Corona-Krise geholfen – doch daraus folgt ein Fehlbetrag im Haushaltsplan 2022. Größte Investition ist der Bau des Abwasserkanals. Die Bürger müssen sich auf höhere Gebühren einstellen. Auf Rekordniveau befindet sich der Zuschuss für die Kindertagesstätten.

Erstmals seit sieben Jahren schließt der Haushaltsplan der Stadt Viernheim wieder mit einem Minus. Bei 1,7 Millionen Euro liegt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt. Dennoch dürfe die Kommune mit der Genehmigung des Etats durch die Aufsichtsbehörden rechnen, prognostiziert Bürgermeister Matthias Baaß. „Das gute Ergebnis von 2020 kommt uns zugute, wir können das für 2022 geplante Minus mit Rücklagen ausgleichen.“ Auch der Finanzhaushalt könne ausgeglichen werden, da die Stadt über „genügend Liquidität“ verfüge.

„Erfreulicherweise“, so Baaß, hätten Bund und Land die in der Corona-Krise zu erwartenden Steuerausfälle durch eigene Zahlungen ersetzt. Dies habe zu dem „sehr guten Jahresergebnis“ von 4,2 Millionen Euro im Jahr 2021 beigetragen – gleichzeitig aber den Nachteil einer steigenden Steuerkraft. Die Folge sind geringere Schlüsselzuweisungen und zunehmende Zahlungen an den Kreis Bergstraße.

Zu den wesentlichen Investitionen – die bereits begonnen haben oder bevorstehen – zählt der Finanzdezernent den Bau des Entlastungssammlers, die Umgestaltung von Saarlandstraße und Tivolipark sowie die Erschließung des Gebiets Bannholzgraben II. Nach dem Abriss der Wiesenwegbrücke ist außerdem ein weiterer Kreisverkehr an der Landesstraße 3111 geplant. Das Investitionsprogramm 2021-2025 sowie den Entwurf des Haushaltsplans 2022 bringt Bürgermeister Baaß am Freitag, 12. November, in die Stadtverordnetenversammlung ein.

Steuereinnahmen

Das Steueraufkommen bleibt mit einem Gesamtvolumen von 61,8 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Aufgrund der Orientierungsdaten des hessischen Innenministeriums ergibt sich bei den Gemeindeanteilen an der Gemeinschaftssteuer eine Erhöhung des Ansatzes um 240 000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer gehen dagegen um 310 000 Euro zurück. Mit einem Plus von 2 Millionen Euro kalkuliert das Kämmereiamt bei den Gewerbesteuereinnahmen. Bedingt durch die zuletzt gestiegene Steuerkraft der Kommune sinken allerdings die Schlüsselzuweisungen um fast exakt den gleichen Betrag.

Kreis- und Schulumlage

Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage beruht auf der Annahme, dass der Kreisausschuss keine Hebesatzerhöhungen für 2022 beschließt. Der Betrag, den Viernheim an den Kreis Bergstraße abführen muss, liegt bei rund 30 Millionen Euro. Das sind 1,8 Millionen Euro mehr als 2021.

Investitionen

Das Investitionsprogramm der kommenden Jahre ist vom Bau des Entlastungssammlers geprägt. Nach dem verzögerten Baubeginn in diesem Herbst sollen die beiden ersten Abschnitte Saarlandstraße und Industriestraße 2022 fertiggestellt werden. Dafür sind 6,7 Millionen Euro veranschlagt. Insgesamt kostet das Großprojekt 18,3 Millionen Euro, finanziert wird es weitgehend über die Kanalbenutzungsgebühren. In der Weststadt stehen städtebauliche Veränderungen an. Bei der Umsetzung helfen in großem Umfang Bundes- und Landesmittel. Größere Beträge fließen auch in die Sanierung der Rudolf-Harbig-Halle und die Straßenbeleuchtung, die sukzessive auf die LED-Technik umgestellt wird.

Personalkosten

Die Ausgaben für die Bediensteten der Stadt steigen um 600 000 Euro auf 14,7 Millionen Euro. Grund dafür sind zurückliegende Tariferhöhungen für den öffentlichen Dienst sowie die erwartete Erhöhung der Beamtenbesoldung. Neu hinzu kommen Personalaufwendungen für die IT, das Büro für Neuzugezogene, eine pädagogische Fachkraft der Feuerwehr sowie die Verstärkung der Stadtpolizei. Außerdem stehen den Kitas per Gesetz mehr Fachkräfte zur Verfügung.

Kindertagesstätten

Die Aufwendungen für die Kitas steigen um 1,1 Millionen Euro. Das Gute-Kita-Gesetz verpflichtet die Träger, die Fachkraftstunden auszuweiten und die Leitungskräfte vom Gruppendienst zu befreien. Dies wirkt sich – ebenso wie Tariferhöhungen – auf die Personalkosten und somit den Zuschussbetrag aus.

Gebühren

Der Bau des Entlastungssammlers und die Umlage an den Abwasserverband Bergstraße haben zur Folge, dass der Sonderposten bei der Stadtentwässerung aufgebraucht wird. Noch in diesem Jahr beraten die parlamentarischen Gremien über eine Gebührenerhöhung für Schmutz- und Niederschlagswasser. In den Folgejahren ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Die Planzahl für die Kanalbenutzungsgebühren lautet 5,4 Millionen Euro. Hinzu kommen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wie Bußgelder oder Passgebühren. Mit einer Neuordnung ist auch bei den Friedhofsgebühren zu rechnen.

Tilgungsleistung

Zur Finanzierung von Investitionen, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind, werden zu genehmigende Kredite in Höhe von 5,5 Millionen Euro benötigt. Ein Großteil der Darlehen hängt mit der Stadtentwässerung zusammen und wird später über den Gebührenhaushalt finanziert. Die Tilgungsleistung steigt um 5 Millionen Euro. Das entspricht der Höhe des Darlehens, das die Stadt für den Bannholzgraben aufgenommen hat und das Ende 2022 getilgt werden soll. Ermöglicht wird dies durch Grundstückserlöse.

Zinsaufwendungen

Die Zinszahlungen und anderen Finanzaufwendungen summieren sich auf 1,1 Millionen Euro.

Schuldenabbau

Insbesondere wegen der Rückführung des Darlehens für das Projekt Bannholzgraben II ist im Haushaltsjahr 2022 zwar ein Schuldenabbau in Höhe von 2,8 Millionen Euro ausgewiesen. Da aber Kredite über 4,1 Millionen Euro aus 2021 erst im Folgejahr aufgenommen werden, steigt der Schuldenstand dennoch um 1,3 Millionen Euro.

Überschuss

Nach mehreren Jahren ausgeglichener Etats oder leichter Überschüsse ist 2022 wieder mit einem Fehlbetrag zu rechnen. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Minus von 1,7 Millionen Euro.